Homenaje a ellas y a sus desaparecidos

Marta Oviedo Familiares Colombia Es nieta de Faustino López, desaparecido en Puerto Boyacá en 1984. Junto a su madre Gladys López llevan 35 años buscando el cuerpo de este líder campesino que fue miembro del Partido Comunista. “Buscar a un familiar y no encontrarlo genera desilusión y a la vez culpa cuando pasan los días, los meses, los años. Lo cierto es que dedicarse a buscar a menudo consume la vida y transforma los proyectos individuales y colectivos”. Ellas repite que no claudica, que su amor es infinito, que no van a descansar hasta encontrarlos.

Yaneth Bautista FUN. NIDIA ÉRIKA BAUTISTA Es hermana de Nidia Érika Bautista y esposa de Cristóbal Triana, ambos excombatientes del M-19 desaparecidos. Ha dedicado su vida a la incidencia por la lucha contra la desaparición forzada. “Se archivan los procesos, se precluyen, se generan autos inhibitorios, no se procesa a los máximos responsables, nos olvidan. No nos dejan aportar nuestra verdad, después de habernos convertido en investigadoras, nuestra verdad siempre es sospechosa. La búsqueda debe ser mirada con la garantía del derecho a la verdad, no solo a la justicia”

Lida Quevedo FUN. GIOVANNY QUEVEDO Es hermana de Giovanny Quevedo, desaparecido en Casanare. Creó una fundación en su honor para apoyar a las familias de personas desaparecidas en ese departamento. “Hoy nos duele más la indiferencia de los buenos. Que sea la búsqueda de la mano de un país al que le duele. No nos miren más como si fuéramos locas, que nuestros seres queridos sepan que todavía los esperamos en casa”, dijo ante los comisionados de la Verdad, porque esa ha sido su bandera, acompañar a quienes luchan a contra corriente por sus familiares.

Adriana Quintero DESDE EL EXILIO Es hija de Ángel Quintero, desaparecido mientras buscaba a seis familiares desaparecidos en Antioquia. “Si la experiencia acá es difícil, en el exilio es peor. Nuestros familiares fueron desaparecidos, el impacto que eso tiene en la vida de cada uno, ese vacío que queda, te quedas con el alma a pedacitos. Pero si a eso le sumas el exilio quedas sin nada, como si tuvieras que armarte de nuevo a ese lugar de paso al que te llevó la guerra”, dice. Ella hoy integra el Grupo Europa de familiares de personas desaparecidas en Colombia.

Nora Cortiñas Argentina Fundó el Movimiento Madres de la Plaza de Mayo que reclama a las autoridades el castigo para los culpables de secuestro, torturas y desapariciones forzadas en Argentina. “Nos parecemos en todo, los países se copian estrategias para la represión de los pueblos, cómo bajar el deseo de una vida digna de los pueblos, nadie sale a la calle por deporte, así paso en Argentina, hay 30.000 desaparecidos. No importa la cifra, un desaparecido es un crimen de lesa humanidad, es el crimen de los crímenes”.