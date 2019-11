Japón ayudó en atención a víctimas con discapacidad

La principal inversión económica se dio en Granada con la puesta en marcha del Centro de Inclusión Social Senderos de Esperanza, para lo que la embajada de Japón cooperó con 120 millones de pesos, lo demás fue la asesoría en capacidad técnica de las entidades como la Unidad para las Víctimas, el Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, las alcaldías, Descontamina Colombia, entre otros, que no ha sido cuantificada ni por el país cooperante ni por las entidades.

Este proyecto no hace distinción entre quienes tienen una discapacidad congénita y quienes la adquirieron por cuenta del conflicto.

Para la cordobesa Liney Contreras, la formación en la Ley de Discapacidad, Ley de Víctimas, habilidades sociales, oferta de educación, salud, apoyo psicosocial, empleabilidad y liderazgo “nos fortalece para ser agentes de cambio y transformación en nuestros territorios para que sean más incluyentes, con más oportunidades y sin discriminación, porque la discapacidad no está en las personas sino en el entorno”.

Dijo que el conocimiento adquirido le servirá para mejorar su rol de lideresa en la Asociación de Mujeres Víctimas de su ciudad natal, Montelíbano, “porque en mi municipio para empezar no hay infraestructura física que facilite la movilidad de las personas con discapacidades y el acceso a otros servicios”.

Además de la formación con expertos japoneses y colombianos, compartir las experiencias de superación con otras condiciones de discapacidad también significa para los participantes un avance en su reparación integral, al ayudarlos a superar temores y resentimientos derivados de los hechos victimizantes.

Así lo es para Contreras. Atrás han quedado los días en que sintió que estaba “muerta en vida” tras sufrir la mutilación de su brazo derecho por la explosión de una bomba atribuida al Cartel de Medellín.

Así recordó aquel 25 de abril de 1991: “yo fui víctima a los 16 años, cuando el cartel de Pablo Escobar colocó una bomba y perdí mi brazo derecho. No saber hacer nada con el brazo izquierdo me mató en vida, hasta que Dios me dio la fortaleza de aprender a defenderme sola”.

Como prueba de su superación, contó que a pesar de la “tristeza que sufrí no ha sido impedimento para sacar mi familia adelante y ser una líder para la sociedad y ayudar a otras víctimas en mi territorio”.