El salario que “Santrich” aún no ha cobrado en el Congreso

Aunque la Cámara de Representantes ya generó el cheque de 14 millones de pesos, sueldo de “Jesús Santrich” por los pocos días que ocupó su curul durante la legislatura que terminó, el exguerrillero integrante del partido Farc, de quien se desconoce su paradero, no se ha acercado a reclamarlo.

Sin embargo, a los integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo, entre quienes se encuentran Francisco Toloza, Andrés París y Benedicto González, sí les fueron consignados sus honorarios en sus respectivas cuentas bancarias, por un monto total de cerca de 41 millones de pesos.

En contexto: Posibles escenarios detrás de la desaparición de “Santrich”

Según explicó a medios la Cámara de Representantes, el dinero que devengó “Santrich” por 19 días de trabajo no le ha sido entregado porque él no se ha acercado a reclamarlo personalmente en la Pagaduría. Si él no se presenta, el dinero permanecerá allí.

De “Santrich” no se tiene rastro desde la noche del 29 de junio, cuando el esquema de seguridad que le había sido asignado por la Unidad Nacional de Protección, le perdió el rastro. Según hipótesis del Gobierno, el exguerrillero estaría en una zona fronteriza con Venezuela.