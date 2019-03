Pese a que los diálogos ya ajustaron seis días, las diferencias entre el Gobierno y la minga siguen irreconciliables y el bloqueo de la vía Panamericana que afecta al sur del país, se mantiene.

“La minga pide 49.100 hectáreas de tierra y el Gobierno puede comprar 1.500 porque no hay oferta de esa cantidad de tierra ni plata para comprarla. El Gobierno es serio y no se compromete en lo que no puede cumplir”, señaló la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, desde Mandivá, en Santander de Quilichao, Cauca.

Solo en Cauca la solicitud es de 41.000 hectáreas, explicó Rubiel Liz, vocero del Consejo Regional Indígena del Cauca. “No es tanto el hectareaje sino establecer el protocolo, la ruta de las compras , porque en este momento ellos nos dicen que se comprometen con tantas hectáreas, el Estado debe restablecer el origen de la tierra, que nos las devuelvan”, señaló.

Además de ese punto, que no logró acuerdo, trataron la legalización de predios que será revisada por el Superintendente de Notariado y por el Instituto Geológico Agustín Codazzi.

Ante la abismal diferencia la minga ha crecido. Durante este fin de semana se unieron a los manifestantes en Cauca delegaciones de Antioquia, Chocó, Valle del Cauca y Putumayo.