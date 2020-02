Águilas Negras, ¿el nombre con el que se camuflan los criminales?

Una vez más el nombre de Águilas Negras volvió a aparecer como el presunto autor de intimidaciones contra líderes políticos y sociales del país. Esta vez, en un panfleto en el que estas amenazan a un grupo de personas entre los que están los nombres de Isabela Sanroque y Manuel Bolívar, militantes del Partido Farc.

Las nuevas intimidaciones se dan justo dos semanas después de que se conocieran amenazas contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y la presidenta de la JEP, Patricia Linares, entre otros líderes nacionales. Pero las provocaciones vienen de un actor que no es reconocido en el país.

Lea también: “Las Águilas Negras no son conocidas en Colombia”: director de la Policía

Como lo dijo el general Óscar Atehortúa, director de la Policía Nacional, “esa organización no es conocida en Colombia, no ha sido registrada”. A su juicio, lo que pretenden las organizaciones criminales es “desdibujar” su imagen para que no las vinculen con amenazas y homicidios. No es un asunto nuevo, el nombre de las Águilas Negras ha estado detrás de muchas amenazas que se dan contra dirigentes de tendencia política de izquierda o líderes sociales, desde 2006, luego de la desmovilización de los grupos paramilitares.

Lo que resulta preocupante es que, aunque con los líderes políticos nacionales las amenazas realizadas bajo el eufemismo de las “Aguilas Negras” nunca se han materializado. En las regiones donde el conflicto arrecia, los líderes son más vulnerables y los panfletos se materializan en atentados y homicidios sobre los cuales no se identifica al autor, quedando en el aire como responsable a este grupo del cual las autoridades no reconoce.

El actor no está claro, pero los señalamientos son un hecho. Este jueves el Partido Farc aseguró que estas “enrarecen aún más el ambiente de la lucha social, así como en contra de quienes firmamos el Acuerdo de Paz”. Desde la firma en 2014, 190 militantes de la colectividad han sido asesinados, por lo que consideran hay un “genocidio del movimiento social”.

Al tratarse de intimidaciones de un actor no conocido por el Gobierno, está latente el interrogante de quiénes son estas personas que se hacen llamar Águilas Negras. El presidente de Indepaz, Camilo González, las describe como “una pantalla que utilizan agentes criminales cuando amenazan y buscan generar zozobra en algunas regiones, especialmente si se trata de defensores de derechos humanos y activistas”.

Indepaz estima que hay hechos que comprometen el nombre de Águilas Negras en 300 municipios del país y dice que las intimidaciones son una “alerta” que merece atención. Ese mismo llamado hizo el Partido Farc, reclamando investigar las amenazas a Isabela Sanroque, Manuel Bolívar y, en general, a los líderes sociales.

Lo que está claro, como lo explica el analista de conflicto Luis Eduardo Celis, es que “no se ha podido establecer de dónde vienen las Águilas Negras”.

Esta fue el panfleto en el que fueron intimidados los integrantes del Partido: