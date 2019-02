Proponen reformar JEP para impedir amnistía de delitos sexuales

En medio de la expectativa de saber qué decidirá en dos semanas el presidente Iván Duque sobre la sanción de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), desde el Congreso de la República se anunció que se radicará un acto legislativo para reformar la JEP y quitar de la misma la posibilidad de que los delitos sexuales puedan ser amnistiados.

El proyecto será radicado por el senador conservador, Juan Diego Gómez, quien explicó que se busca quitar la posibilidad de que las violaciones, el abuso sexual y toda esa clase de delitos, incluso contra menores de edad, sean considerados como relacionados con el conflicto

“De esa manera buscamos mandar un mensaje claro de no impunidad ante futuros hechos que ocurran. Como ya tenemos unas reglas claras de los que ya se acogieron al proceso de paz, estas no se pueden modificar. La norma regiría a futuro porque no puede tener retroactividad”, explicó el congresista.

Frente a la polémica de sancionar o no la ley estatutaria de la JEP, Gómez asegura que “el presidente debe sancionar la ley estatutaria debido a que se requieren reglas porque fueron más de 50 años de conflicto y quienes se acogieron al proceso lo hicieron bajo una negociación que definió unos lineamientos, los cuales se deben cumplir”. Para el senador, esta acción significaría un mensaje a la comunidad internacional y a la justicia colombiana.

Plantea, además, que si hay objeciones a varios puntos específicos, se debe estudiar muy bien la sentencia de la Corte frente al acto legislativo de la JEP y revisar en qué escenarios se pueden hacer esos ajustes.

Sin embargo, el expresidente César Gaviria Trujillo, jefe del Partido Liberal, tras una reunión con los magistrados de la JEP, expresó que ese partido no apoyará ninguna intención que busque acabar los acuerdos de paz o reformar a la JEP.