x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Primicia | Presidente Sánchez tuvo que llamar a Petro porque no le llegaba invitación para la Cumbre Celac-UE en Santa Marta

EL COLOMBIANO conoció en primicia que el mandatario colombiano expresó su preocupación hace algunos días en una reunión en Palacio por el desorden en la organización de ese evento internacional que será el 9 y 10 de noviembre en nuestro país.

  • El evento tendrá como sede Santa Marta (Magdalena), será el 9 y 10 de noviembre y se espera la asistencia de varios jefes de Estado, sus delegaciones y otros invitados internacionales. Foto: Presidencia
    El evento tendrá como sede Santa Marta (Magdalena), será el 9 y 10 de noviembre y se espera la asistencia de varios jefes de Estado, sus delegaciones y otros invitados internacionales. Foto: Presidencia
Nicolás Rivera Guevara
Nicolás Rivera Guevara

Actualidad

08 de octubre de 2025
bookmark

“El presidente llegó con cara de preocupación y cansado”, dicen algunos asistentes a una reunión en la Casa de Nariño hace algunos días. Los funcionarios tuvieron que esperar varias horas hasta que el jefe de Estado llegó a un encuentro para hablar sobre la organización de la IV Cumbre CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y UE (Unión Europea) cuyo anfitrión este año es Colombia.

El evento tendrá como sede Santa Marta (Magdalena), será el 9 y 10 de noviembre y se espera la asistencia de varios jefes de Estado, sus delegaciones y otros invitados internacionales.

Según la Cancillería, este encuentro es “una oportunidad estratégica para traducir el diálogo político en resultados concretos”, el problema es que faltando pocas semanas hay problemas relacionados con la logística.

En contexto: Colombia recibe la presidencia de la Celac, ¿qué es y qué relevancia tiene en el concierto global?

Según dijo el propio presidente Petro en esa reunión en Presidencia, su homólogo, el presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, lo tuvo que llamar para pedirle directamente que le enviaran la invitación formal a la Cumbre, pues no le había llegado. En palabras del mandatario colombiano, era urgente enviar la invitación y precisar otros detalles de las carteras involucradas en el evento, empezando por la propia Cancillería.

La situación no quedó allí porque otros funcionarios, con la condición de no ser citados, le dijeron a EL COLOMBIANO que a la fecha hay otros problemas de coordinación en carteras en las que hay funcionarios sin experiencia en estos asuntos. “Desprecian lo técnico y les gana la ideología”, dice uno de ellos.

En la reunión también intervino la ministra de Cultura, Yannai Kadamani Fonrodona, que expuso cómo iban a ser los actos simbólicos de su cartera en ese encuentro internacional.

La funcionaria contó la forma en la que le iban a rendir homenaje a las víctimas de la Unión Patriótica durante la Cumbre, una propuesta que el propio presidente Petro había impulsado desde agosto.

El problema, dicen funcionarios, es que “no es el lugar para eso. Es una vitrina en la que el Gobierno podría tener otra apuesta”.

En su defensa, Petro dijo en su momento que “el mundo tiene una expectativa de la reunión, y el mundo debe saber que hubo un genocidio político en la Colombia reciente”.

La expectativa del Gobierno con este encuentro, según la Cancillería, es que sea “una oportunidad de fortalecer la integración regional, fomentar el desarrollo sostenible y proyectar una voz común en el escenario global”.

Colombia, como presidencia pro tempore de la CELAC, tiene como objetivo “consolidar una voz latinoamericana y caribeña unificada que permita incidir en las grandes transformaciones globales, promoviendo una agenda compartida con la Unión Europea en áreas clave”.

EL COLOMBIANO buscó una respuesta de la Cancillería para incluir su versión en esta historia y también de otros funcionarios del Gobierno, pero no hubo respuesta.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida