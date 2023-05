Tras su reiterada frustración por no poder excarcelar a esos jóvenes que fueron capturados por presuntos desmanes durante las protestas, el jefe de Estado responsabilizó a la Fiscalía y la Procuraduría por, según él, dilatar los procesos y tratarlos como terroristas.

Pero los comentarios –como se ha vuelto costumbre entre ambos– no cayeron bien en el ente acusador . De inmediato, el fiscal Barbosa le respondió ante los medios de comunicación recordándole que el presidente no es el jefe ni del fiscal ni de los jueces de la Nación.

"Y siguen en la cárcel, a pesar de que nosotros intentamos una salida que fracasó por la misma Fiscalía y la Procuraduría. Bueno, ¿y los vamos a dejar en la cárcel?, ese es un mensaje de la oligarquía colombiana, es: jóvenes ustedes no se muevan, no protesten, porque miren lo que les va a pasar, y los coloca como un trofeo, miren tenemos 300 jóvenes presos", aseveró el mandatario.

Así mismo, dejó ver que está viendo la derrota en ese tema, pues sugirió que no podrá sacarlos de las cárceles como ha prometido desde su campaña presidencial.

“Pues es que el presidente, como cree que es el Fiscal General de la Nación, entonces estamos ante un problema de fondo; él no hace parte de la rama judicial. Cómo hacemos para explicarle que primero no es mi jefe y segundo él no es la Fiscalía ni los jueces”, dijo.

Y no solo eso. Barbosa también respondió directamente a los señalamientos por, supuestamente, no liberar a la Primera Línea.

“Los jueces de la república son autónomos en este país. La Fiscalía no tiene nada que ver con la liberación de los llamados jóvenes de la Primera Línea. Es ante jueces de la República que se presenta la solicitud y los jueces de la República cuando llegan ante un juez de control de garantías, miran su código y verifican si hay alguna condición o alguna razón para poder ordenar la libertad de esas personas, si no la encuentran niegan la salida y la libertad”, concluyó el fiscal.