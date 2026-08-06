La FLIP reportó más de 2.000 agresiones contra periodistas durante el gobierno de Gustavo Petro

Aunque Gustavo Petro prometió hace cuatro años, el 7 de agosto de 2022, que el Estado y sus organismos de inteligencia dejarían de perseguir a la prensa libre, al finalizar su administración el panorama es completamente diferente. Un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) reveló la persecución que recibieron los periodistas durante el cuatrienio y la estigmatización desde el Ejecutivo.
La Fundación, en su informe “Prensa señalada y desprotegida: balance de los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro” destacó la relación del Estado con los periodistas y la describió como marcada por “la confrontación pública, señalamientos en redes sociales y descalificaciones”.
Según este balance, desde el 7 de agosto de 2022 al 31 de julio de 2026 se documentaron 2.003 agresiones contra 870 periodistas a lo largo de los 32 departamentos de Colombia, siendo esto una evidencia del deterioro progresivo en las condiciones básicas de seguridad para el libre ejercicio periodístico en el país.