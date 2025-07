Durante el controvertido Consejo de Ministros que fue televisado en la noche de este martes, el presidente Gustavo Petro confirmó que se avecina un nuevo remezón ministerial, dejando al descubierto así las fisuras al interior de su gabinete justo a menos de un mes para que cumpla su tercer año de Gobierno.

El jefe de Estado –quien suma 55 ministros y 127 viceministros– durante su mandato se declaró preocupado por el desempeño de varias carteras y llegó a decir que hay ministros que no conocen su programa de Gobierno. Puede leer: Petro criticó a su gabinete: aseguró que se siente “traicionado todo el tiempo” y que “no puede seguir así” “(Hay) ministros y ministras que han pasado por aquí sin saber cuál es el Programa de Gobierno; y yo no puedo tener mi último año con gente que no sepa el Programa de Gobierno y no lo aplique, de cualquier color de piel, de sector político o lo que sea”, reclamó el mandatario.

En esa línea, confirmó que va a hacer “cambios radicales”, alegando que dentro del propio gabinete no están dando cumplimiento al Programa de Gobierno. “Anuncio que voy a hacer cambios radicales, porque parece que me critican los cambios que yo he hecho en estos tres años, que son hartos; porque no encuentro el gabinete que cumpla el Programa de Gobierno, y el Programa de Gobierno es un mandato popular”. Inclusive, el jefe de Estado llegó a hablar de traición, por lo que aseguró que no va permitir que se burlen del pueblo que lo eligió presidente de la República y que “votó por unos objetivos”.

“Tengo que decir aquí que muchos ministros y ministras me traicionaron a mí, traicionaron el mandato popular y están llevando los recursos al gran capital, engañados o no”, indicó Petro, insistiendo en que “la base democrática es el voto popular; la Presidencia ordenó unas cosas y el gabinete está haciendo lo contrario”. Además, el jefe de Estado cargó indirectamente contra su ministro de Hacienda, Germán Ávila, tras la presentación del proyecto de Presupuesto General para 2026, el cual asciende a $534,7 billones y que, según Petro, no cumple con la política social de su Gobierno.

No queda un solo ministro en el actual gabinete que haya empezado el mandato del presidente Gustavo Petro en su cargo desde agosto de 2022.

“Ustedes están disminuyendo el gasto social en el presupuesto de 2026, (de modo) inconstitucional, eso no puede ser; así el presidente no firma un proyecto de ley, donde se disminuya el gasto social (...) He pedido que demanden los presupuestos, que son contrarios a la Constitución de Colombia”, precisando Petro, advirtiendo que esos presupuestos priorizan el pago de la deuda y dejan de lado el gasto social. En otras noticias: ¿Nueva contradicción? Petro revela que durante su ausencia en París se reunió con exactores porno Incluso, Petro arremetió contra su ministro de la Igualdad, Carlos Rosero, a quien acusó de oponerse a nombramientos como los de Juan Carlos Florián y Alejandra Umaña (Amaranta Hank), dos personas que estuvieron en el sector del entretenimiento para adultos: “A mí nadie que sea negro me dice que hay que excluir actor porno que creó un sindicato de trabajadores en París”, dijo Petro.