Petro asegura que gringo capturado en Bogotá no abuso sexualmente de menor: “Lo sacó al balcón por un atoramiento por comida”

El presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en redes sociales en el que entregó nuevos detalles sobre el caso de Gail Grant, el ciudadano estadounidense capturado este domingo luego de que se difundiera un video que generó sospechas sobre un posible abuso sexual contra un menor de 7 años.
Según el mandatario, el extranjero no habría abusado sexualmente del niño, como inicialmente se interpretó a partir de las imágenes que se hicieron virales.
Contexto: Autoridades revelan nuevos detalles sobre hombre capturado en Bogotá por abuso sexual a un niño
“El ciudadano norteamericano de origen en Texas, capturado en un apartamento del norte de Bogotá, al parecer no violó ninguno de sus hijos adoptados en Colombia. Lo sacó al balcón por un atoramiento por comer mal la comida. Las imágenes engañaron a los colombianos que fueron en masa a defender al niño”, escribió Petro en su cuenta de X (antes Twitter).