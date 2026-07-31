El sistema de salud que deja Petro: más de un millón de usuarios sin cobertura y récord histórico de reclamos

El presidente Gustavo Petro contribuyó a la crisis en el sistema de salud a través del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, su principal alfil en ese sector. Esta semana, el observatorio Así Vamos en Salud presentó un informe de corte de cuentas de lo que ha sucedido en los últimos cuatro años. Pero las cifras serían peores, incluso, según consultó este diario con expertos.
En cuanto a los niveles de cobertura de afiliación, el documento expone que cuando Petro asumió la Presidencia el sistema de salud colombiano “registraba uno de los niveles de cobertura de afiliación más altos de los últimos nueve años, tras alcanzar un máximo histórico del 99,61 % en junio de 2022”.
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Al finalizar su gobierno, entrega una afiliación del 98,23 %, una diferencia de -1,38%. Parece poco, pero no lo es en número de personas.
En valores absolutos, dice el informe, representa que poco más de un millón de usuarios que dejaron de estar afiliadas al sistema de salud y quedaron por fuera de su cobertura.