El sistema de salud que deja Petro: más de un millón de usuarios sin cobertura y récord histórico de reclamos

El presidente Gustavo Petro contribuyó a la crisis en el sistema de salud a través del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, su principal alfil en ese sector. Esta semana, el observatorio Así Vamos en Salud presentó un informe de corte de cuentas de lo que ha sucedido en los últimos cuatro años. Pero las cifras serían peores, incluso, según consultó este diario con expertos. En cuanto a los niveles de cobertura de afiliación, el documento expone que cuando Petro asumió la Presidencia el sistema de salud colombiano “registraba uno de los niveles de cobertura de afiliación más altos de los últimos nueve años, tras alcanzar un máximo histórico del 99,61 % en junio de 2022”. Lea también: ¿Otro fiasco en salud de Petro? Contraloría halló pagos indebidos por $176.795 millones en sistema del Magisterio que él cambió Al finalizar su gobierno, entrega una afiliación del 98,23 %, una diferencia de -1,38%. Parece poco, pero no lo es en número de personas. En valores absolutos, dice el informe, representa que poco más de un millón de usuarios que dejaron de estar afiliadas al sistema de salud y quedaron por fuera de su cobertura.

Crisis de camas e infraestructura

Por su parte, el acceso efectivo o real de una persona al sistema se encontraba en proceso de estabilización tras las alteraciones operativas y las restricciones generadas a partir de la pandemia del Covid-19. Durante el primer semestre de 2024 se atendieron 17,91 millones de personas en servicios ambulatorios —sin pasar la noche o ser hospitalizado—. Luego, al cierre de 2025, que son los datos disponibles hasta el momento, se mostró una reducción a 13,77 millones, más de cuatro millones menos; sin embargo, es un nivel similar al registrado en 2022. Le puede interesar: ¿Y la ministra de Salud qué? Pacientes piden a Gobierno electo hacer esa designación El informe deja claro, eso sí, que “entre los trabajadores de la salud persiste la percepción de agotamiento y sobreocupación de los servicios de urgencias”. Los datos de la infraestructura hospitalaria tampoco no son alentadores. El indicador global de Así Vamos en Salud muestra 1,9 camas por cada 1.000 habitantes en el país, muy por debajo del promedio de 4,2 camas por cada 1.000 habitantes de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).

La cifra es más baja que la de 1,93 camas que existía en 2022 y, si bien no es una disminución significativa, no solo hubo tendencia a la baja si no que se sigue lejos de esos estándares internacionales. Puede leer: Alerta por crisis en la Clínica del Norte: Bello y el Norte de Antioquia quedarán sin urgencias de alta complejidad Pero en esa cifra hay particularidades. Las camas generales para adultos crecieron en un 16%, mientras la red de atención para antes y después del nacimiento se redujo de manera significativa, ya que al cierre del periodo (2025) se reportaron 3.156 camas para atender partos 97 menos que el trimestre anterior y un 18% menos que en 2021. Además, hay una oferta concentrada en términos territoriales, ya que Antioquia y Bogotá agrupan el 30% del total nacional de camas para adultos. Esto, muestra el informe, “evidencia que no se resolvieron los problemas estructurales relacionados con la distribución de la oferta hospitalaria del país”.

Intervenciones, quejas y tutelas

La experiencia ciudadana frente al sistema de salud alcanza los niveles de insatisfacción más altos desde que se creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud en 1993. Se recuerda que las intervenciones forzosas a las EPS fueron una de las principales medidas que adoptó el gobierno Petro, con nueve entidades intervenidas: Nueva EPS —la más grande del país con más de 11 millones de usuarios—, Sanitas, Famisanar, Coosalud, Savia Salud, Asmet Salud, Servicio Occidental de Salud (SOS), Emssanar y Capresoca. No se pierda: De la Espriella anuncia plan para inyectar $10 billones al sistema de salud; así funcionará Otro dato no menor: el Gobierno entrega un máximo histórico de más de dos millones —2’048.435— de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes registradas solo en 2025. Y el 60% de ellas se presentó en EPS intervenidas. No es el último récord. En lo judicial, el 2025 cerró con una cifra de 312.573 acciones de tutela interpuestas para exigir la protección del derecho a la salud. ¿El incremento? Alrededor del 100% con respecto a 2022, y del 54% frente a lo registrado en 2019, antes de la pandemia.

“Es el triple”

Para explicar a fondo los datos del informe, EL COLOMBIANO habló con Fabio Aristizábal, ex superintendente de Salud, quien dice que la situación puede ser más crítica que la de las cifras conocidas. “Creo que las cifras son el doble o el triple y que la información presentada por el MinSalud y la Superintendencia de Salud no es real. Soy más pesimista. El número de pacientes sin atención, tratamientos suspendidos, quejas, puede ser mayor”, dice el experto. Agrega que no confía en las cifras que la organización haya podido obtener, ya que desde el gobierno saliente “pueden haber ocultado información de peticiones, quejas, reclamos y tutelas. Lo mismo la situación financiera, que es la deuda entre actores y lo que reportan las EPS intervenidas”. No se pierda: Exclusivo | Impulsor de Constituyente de Petro acaparó contratos del ICBF en La Guajira A su vez, que “la autoridad en información debe ser la Supersalud, donde llegan los reportes de más de 69 mil vigilados. Pero, como no volvió a publicar el informe ‘Super Radar’, que permitía ver toda la información, probablemente está sesgada. Este gobierno ha ocultado información”. Finalmente, Aristizábal da sugerencias para el gobierno de Abelardo de la Espriella. “Que entreguen un balance rápido, real, de pacientes pendientes, de cobertura, y sobre todo de la deuda real del sector”, concluye. Preguntas y respuestas