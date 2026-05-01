Petro convirtió el Día del Trabajo en una campaña para su Constituyente

La conmemoración del Día del Trabajo ayer en Medellín terminó siendo el escenario que Gustavo Petro necesitaba. Desde la tarima en el Parque de las Luces, con dos horas de retraso, el presidente lanzó su llamado más explícito a la Asamblea Nacional Constituyente: “hoy se constituyen en toda Colombia, ojalá en todos los municipios, los comités por la constituyente. Invitamos a recoger las firmas”.
Luego de anunciar varias veces a través de redes sociales esta movilización, el mandatario se plantó en una plaza que no alcanzó a llenar, a pesar de la movilización de al menos 16 buses y 3 chivas desde varias regiones de Antioquia y de múltiples denuncias por presiones a funcionarios de entidades nacionales en el departamento.
En la tarima lo acompañaron sus fieles escuderos: Armando Benedetti, ministro del Interior; Daniel Quintero, ahora en Supersalud; Daniel Rojas, ministro de Educación; y, cómo no, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.
Anunció, entre otras cosas, que para lograr alcanzar su cometido se requieren cinco millones de firmas y que la iniciativa será financiada únicamente con aportes del pueblo, sin participación de grandes empresarios o banqueros. Una campaña que ya había empezado hace unos días, cuando publicó una cuenta bancaria a través de un mensaje en su X, promoviendo a sus seguidores a hacer donaciones.
En ese trino aseguró que en esa cuenta se pueden “hacer giros hasta por diez millones de pesos con número de cédula para apoyarla”.