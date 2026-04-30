A un mes de la elección, Petro empezó a pedir plata para la Constituyente

Al presidente Gustavo Petro se le terminó de olvidar lo que firmó en mármol. De lo que era el punto número dos de los compromisos que firmó en junio de 2018 —cuando disputaba la Casa de Nariño con Iván Duque en segunda vuelta— no queda sino el recuerdo de que el papel, o cualquier material, lo aguanta todo. “No convocaré a una Asamblea Constituyente”, decía el punto.
Con número de cuenta bancaria en un trino, el mandatario invitó a sus seguidores y al país a apoyar económicamente la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. La idea del Gobierno es recoger firmas para entregar al Congreso el próximo 20 de julio el llamado para cambiar la Constitución Política de 1991.
En el trino que publicó el mandatario compartió la “cuenta legal” del comité que está haciendo la convocatoria. A esta, según dijo, se pueden “hacer giros hasta por diez millones de pesos con número de cédula para apoyarla”.
Petro compartió el número de cuenta de ahorros de Bancolombia a la que se pueden hacer las consignaciones, acompañado del logotipo del comité de la “Constituyente Popular” y un jaguar pintado con los colores de la bandera de Colombia.
Consultado por EL COLOMBIANO, el abogado penalista Julián Lara señaló que la “invitación” de Petro a aportar plata para apoyar la convocatoria “es legal, pero es más una estrategia para mostrar que esté sacando plata del Gobierno para esa campaña y promover un enunciado de que no son recursos públicos. La otra es ver quién va a consignar plata a esa cuenta”.