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A un mes de la elección, Petro empezó a pedir plata para la Constituyente

El presidente publicó en redes sociales una cuenta bancaria para apoyar al comité promotor de la Asamblea Constituyente. Cepeda, su candidato, no descarta hacerla.

  • El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y el presidente de la República Gustavo Petro. FOTO CORTESÍA
    El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y el presidente de la República Gustavo Petro. FOTO CORTESÍA
Camilo Acosta Villada
Camilo Acosta Villada

Actualidad

hace 24 minutos
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Al presidente Gustavo Petro se le terminó de olvidar lo que firmó en mármol. De lo que era el punto número dos de los compromisos que firmó en junio de 2018 —cuando disputaba la Casa de Nariño con Iván Duque en segunda vuelta— no queda sino el recuerdo de que el papel, o cualquier material, lo aguanta todo. “No convocaré a una Asamblea Constituyente”, decía el punto.

Con número de cuenta bancaria en un trino, el mandatario invitó a sus seguidores y al país a apoyar económicamente la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. La idea del Gobierno es recoger firmas para entregar al Congreso el próximo 20 de julio el llamado para cambiar la Constitución Política de 1991.

En el trino que publicó el mandatario compartió la “cuenta legal” del comité que está haciendo la convocatoria. A esta, según dijo, se pueden “hacer giros hasta por diez millones de pesos con número de cédula para apoyarla”.

Petro compartió el número de cuenta de ahorros de Bancolombia a la que se pueden hacer las consignaciones, acompañado del logotipo del comité de la “Constituyente Popular” y un jaguar pintado con los colores de la bandera de Colombia.

Consultado por EL COLOMBIANO, el abogado penalista Julián Lara señaló que la “invitación” de Petro a aportar plata para apoyar la convocatoria “es legal, pero es más una estrategia para mostrar que esté sacando plata del Gobierno para esa campaña y promover un enunciado de que no son recursos públicos. La otra es ver quién va a consignar plata a esa cuenta”.

La ambivalencia de Cepeda

Lo alarmante es que —además de insistir en un camino que empezó a pavimentar desde 2024— el presidente lance esta campaña de apoyo económico a un mes de la primera vuelta presidencial, que se llevará a cabo el 31 de mayo.

Así mismo, que ese impulso intente pasar desapercibido en la campaña de su ungido para sucederlo: el senador Iván Cepeda, cuya campaña ha intentado hacerse la de la vista gorda con la convocatoria a una Constituyente. No solo están las fotografías de cómo en un acto de esa campaña en Medellín estuvieron recogiendo firmas con ese fin (“cuando el sistema no sirve, el pueblo lo cambia”, decía un pendón que pusieron ese día), sino también las del evento de adhesión de la Alianza Verde en apoyo al candidato, en donde también estaban recogiendo rúbricas para impulsarla.

Aun cuando esa colectividad aseguraba que no promovería una convocatoria en ese sentido y cuando era una dizque “línea roja” para sumarse.

Vale recordar que una de las peticiones que el Verde le puso a Cepeda para apoyarlo fue que renunciara a la idea de hacer una Asamblea Constituyente. Sin embargo, desde el equipo del candidato presentaron una solicitud para evitar incluir una renuncia directa a ese mecanismo.

Según varias fuentes cercanas a esa campaña, la principal motivación de este cambio fue no generar un enfrentamiento con Gustavo Petro, quien está a toda máquina para hacer realidad ese escenario.

De hecho, este 1 de mayo el presidente Petro participará en las marchas del Día del Trabajo en Medellín, según contó el Jefe de Estado en su cuenta de X (antiguo Twitter).

Al respecto, la senadora del Pacto Histórico y coordinadora del Gobierno en la mesa de paz con las bandas criminales del Valle de Aburrá, Isabel Zuleta, señaló que dicha visita también significará un respaldo a las conversaciones con estos grupos ilegales.

De igual manera, enfatizó que otro de los motivos del arribo de Petro será la promoción de la Constituyente, un proyecto que fue radicado en el Congreso de la República.

Será una marcha dedicada a promover una Asamblea Nacional Constituyente, recogeremos firmas y entregaremos formularios para esta tarea estratégica en la continuidad del cambio que llegó para quedarse”, afirmó Zuleta.

Incluso, este jueves, el candidato del Pacto Histórico intentó explicar su posición sobre esto en una entrevista con Noticias Caracol, en la que ni la descartó ni la reconoció. En lo que a todas luces es un movimiento calculado para evitar un choque con Petro innecesario cuando va punteando en las encuestas.

“Si me preguntan por mi posición, yo la explicito. Mi posición es muy clara: necesitamos un acuerdo nacional y ese acuerdo nacional, sí, puede terminar en una Constituyente, si es parte del acuerdo y entonces habrá que hacerla; pero puede ser que no termine en eso perfectamente. Lo importante aquí, más allá del procedimiento, es el contenido de los acuerdos”, indicó Cepeda al ser cuestionado sobre su posición frente a eso.

¿Qué busca la Constituyente?

Desde diciembre de 2025 el Gobierno pasó como “iniciativa popular” la inscripción ante la Registraduría de un comité promotor de la Asamblea Constituyente.

Cambiar el modelo económico, quitarle autonomía al Banco de la República y crear un tribunal constitucional autónomo son algunas de las iniciativas que plantea el Gobierno para sustentar ese mecanismo para cambiar la Constitución: una idea que viene proponiendo desde 2024 de diferentes maneras.

El proyecto del Comité Promotor señala uno a uno los motivos que justificarían esta movida, a la par que se enuncia cómo sería la convocatoria que debe realizarse por voto popular. El documento expone las razones para impulsarla y giran en torno a la transformación del modelo económico, la “actualización” del Banco de la República, cuya independencia el mandatario ha cuestionado.

Pero el motivo principal, que es el mismo que ha predominado durante estos casi cuatro años de mandato ante los fracasos de sus reformas sociales en el Congreso, es el supuesto “bloqueo institucional y las omisiones legislativas” que, según el documento, han “limitado la garantía efectiva de derechos fundamentales y erosionado la confianza ciudadana”.

Lea también: Abogado de “Papá Pitufo” confirmó que sí se reunió con Petro en Bogotá: “Lo anormal es que lo nieguen”

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