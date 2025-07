El primero en hablar fue el saliente presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien defendió que durante la legislatura hicieron las veces de “guardianes del orden”, al tiempo que reclamó que durante el periodo “tuvimos que levantar la voz, sin estridencia pero con firmeza, para recordar a la nación que el Congreso no es una institución decorativa”.

“Este año legislativo, más que ningún otro, nos enfrentó al desafío de proteger esa libertad de pensamiento. Tuvimos que defender la autonomía del Congreso frente a una cultura política que, a veces, confunde el disenso con la traición, el control con la obstrucción, y la crítica con el odio”, dijo.

En esa línea, Cepeda advirtió que debatir “no es un acto hostil” y que cuestionar “no es sabotear”. Por ello, sostuvo que la política democrática “no es la imposición de una voluntad, sino la construcción de acuerdos entre voluntades diversas”.

Según el congresista, cuando el poder no entiende lo anterior, “cae en la tentación de anular al contradictor. Y cuando eso ocurre, ya no estamos ante un gobierno democrático, sino ante una voluntad absolutista”.

Si bien reconoció que el clima de polarización no es nuevo, Cepeda advirtió que se ha agudizado y que el mesianismo político “siempre termina debilitando la democracia”.

“A lo largo de estos meses, hemos visto cómo se intenta transformar la discrepancia en delito, la autonomía en insubordinación, la independencia en enemistad. Hemos sido testigos de la descalificación sistemática de todo aquel que piensa distinto: se agrede y se insulta. Ya no se discuten ideas, se estigmatizan personas”, agregó.

Además de reivindicar la importancia de los pesos y contrapesos, Cepeda cuestionó el desprecio al Congreso, la descalificación de la justicia, el descrédito de la prensa o los cuestionamientos “sin pruebas” a los órganos electorales.

“Por eso esta legislatura ha sido un punto de inflexión. Porque debimos recordarle al país que sin separación de poderes no hay república. Que sin autonomía del Congreso no hay representación. Que sin justicia independiente no hay garantía de derechos. Que sin prensa libre no hay control. Que sin un órgano electoral confiable no hay democracia”, manifestó.

Cepeda reprochó también el atentado contra el senador Miguel Uribe (Centro Democrático), además de recordar que “el respeto entre poderes no es cortesía institucional, sino base de la convivencia republicana”.

“Hemos sido objeto de señalamientos infundados. Se ha insinuado que el Congreso obstruye por egoísmo, que actúa por cálculos políticos, que no representa al pueblo. Y sin embargo, el Congreso sigue aquí, sesionando, tramitando, deliberando, votando. No por inercia, sino por convicción. Porque entendemos que nuestra legitimidad no depende de la aprobación del Ejecutivo, ni de la simpatía popular de turno, sino del mandato constitucional que nos otorgó el pueblo. Porque la democracia no es el gobierno de una parte del pueblo contra otra, sino el gobierno de todos con respeto a todos. Esa es la raíz del principio republicano”, manifestó.

Posteriormente, intervino el presidente Gustavo Petro, quien comenzó su discurso preguntando qué se entiende por democracia. “Indudablemente no podemos llamar democracia a la época en que la República tiene Congreso sí, tenía Consejo de Estado, tenía algunos jueces y órganos de la justicia. Tenía indudablemente presidente”.

Además, indicó que el 20 de julio se conmemora la toma del poder por parte del pueblo. “El pueblo se cansó, no quería reyes, no quería aristocracias, no quería patricios. No había casi mujeres en el poder. No quería una sociedad de ciervos y esclavos”.

Según el mandatario, el primer grito de libertad del pueblo se dio por la participación popular, por una consulta y una decisión. “Eso se llama democracia. Quienes creen que anulando, desapareciendo, silenciando al pueblo son demócratas, no lo son en absoluto”.

Sin embargo, sostuvo que no se puede llamar democracia “al régimen que después de 1819 a 1851 tenía esclavos”. Luego, dijo, hubo luchas y guerras civiles, hasta que llegó la Constitución de 1991. “Para muchas personas la Constitución de 1886 sigue en su cabeza y en sus almas, no la han derogado en su espíritu, siguen repitiéndola una y otra vez”.

De acuerdo con Petro, a partir de la Carta Magna de 1991 el país comenzó a discutir de democracia. En ese contexto, sostuvo que desde entonces fue elegido congresista durante 20 años y sumó experiencia en debates de control político. “Siempre fui oposición”, reivindicó, al tiempo que cuestionó la labor del actual Congreso.

“Qué diferencia entre el Congreso de la República que yo viví y el de hoy. Ya estamos a tercer año de mi gobierno. No está el 30 % de los senadores presos. Una diferencia sustancial si es que queremos hablar de democracia”, señaló, al hablar de la parapolítica.

Además, criticó a quienes se han opuesto a su proyecto de ley para lograr el sometimiento de jefes de bandas criminales. “Qué temor de que en Colombia haya justicia restaurativa. Yo mismo hablé con la Sala Penal de la Corte Suprema (...) luchar por la eficiencia judicial implica pensar más en la verdad que en el castigo”, indicó.

Petro reivindicó además el valor del perdón y sostuvo que “no hay nadie que pueda decir que el presidente de la República que le dio orden al DAS o a quien haga sus veces para interceptar unas comunicaciones de congresistas de la oposición (...) no se puede llamar democracia cuando la oposición termina perseguida por el DAS hasta con sus propios escoltas”, manifestó.

Inclusive, reclamó por los debates que está haciendo hoy el Congreso. “El ambiente de este Congreso qué debate. Cómo caen 6.402 jóvenes bajo las balas oficiales solo para presentar cifras mentirosas de seguridad. ¿Qué debate este Congreso? ¿Acaso está debatiendo los nexos entre los poderes estatales, la Fiscalía, el poder Judicial o político en el Congreso, o Ejecutivo (peor cosa) con los paramilitares narcotraficantes? ¿o estamos discutiendo otras cosas?”.

En esa línea, sacó pecho por el trámite y aprobación de su reforma laboral, así como la reforma pensional. “Independiente a las posiciones políticas, aquí lo que ha habido es debate y ya no sobre el crimen, sobre la muerte, sino sobre las reformas necesarias que necesita este país para ser una gran Nación (...) ahora debatimos sobre los problemas del pueblo y eso sí se llama democracia”, agregó.

Por otro lado, el jefe de Estado presentó varias cifras a modo de informe de su tercer año de Gobierno. Al reclamar por la desigualdad imperante en Colombia, Petro instó a que haya justicia social “así sean tres años. Algunos quieren que solo sean tres años. O solo cuatro... ya veremos”, sostuvo.

En materia económica, el presidente explicó que recibió el país con una inflación de más del 13,8 % y con el 25 % de crecimiento anual de los alimentos. Sin embargo, destacó que la inflación bajó al 4,82 %. “¿Qué les puedo decir? Que hemos tenido un éxito y enorme (...) El Banco de la República está abierto, aquí el Congreso está abierto, las cortes se reúnen normalmente todos los días y están abiertas, pero eso no significa que silenciemos nuestra posición que votó la mayoría del pueblo, así no se reconozca”.

Petro, quien fue frecuentemente interrumpido tanto por congresistas oficialistas como de oposición, aseguró que no subió los peajes ni el diésel de los camiones, sumado a una baja de la tasa de interés del Banco de la República “en contra de la junta directiva”. “¿Y qué resultado tuvimos? Que los precios de la comida bajaron de tal manera que hoy son del orden del 4,6 % por debajo de la tasa de inflación”.

En ese sentido, la volvió a emprender contra la prensa y señaló que ese tipo de asuntos no son reportados por los medios de comunicación. “Nunca se dijo en la prensa, porque la prensa del capital (que no es toda la prensa), no habla del Gobierno sino que calumnia y lanza mentiras sobre mi persona y no sobre los éxitos gubernamentales (...) andar en la burbuja de la mentira no es democracia ”.

El jefe de Estado defendió también que subió el salario mínimo “como ninguno y aún me queda un año, voy a aprovechar”. Además, destacó el crecimiento de la demanda agregada y la economía en 2,7 %. “Aún es insuficiente, pero va a crecer más y de qué manera”.

Frente a la agricultura, Petro habló de una política pública agraria que calificó de “incompleta”, pero que ha permitido entregar baldíos a campesinos y comprar tierras. “Desde el 2005 no tenía la agricultura un peso tal en el producto interno bruto como la que hoy tiene. Otra vez, y no me da pena, el sector agrario empieza a ser predominante en muchas regiones y a nivel nacional en la producción de la riqueza en Colombia (...) en este mes la agricultura en Colombia creció 7,1 % real”.

Según Petro, su Gobierno alcanzó “cifras récord” en exportaciones de productos agrarios. “11.478 millones de dólares en el 2024, 13,9 % más que en el 2023. Y 5.079 millones entre enero y abril de 2025, 40 % más de lo que recibimos en 2022 (...) sacamos del hoyo negro a la agricultura de Colombia y aún hay mucho por hacer”.

El jefe de Estado señaló que a julio de 2025 se han gestionado a través de diversos medios 6.001 hectáreas de tierra fértil y han comprado 401.345 hectáreas. “Lo demás lo hemos recuperado a través de encontrar baldíos, a través de recoger las tierras fértiles que estaban en poder de la SAE, pero cuando fuimos a verlas estaban otra vez en poder de los narcotraficantes”, afirmó.

De acuerdo con el mandatario, este tipo de actuaciones se enmarca también en el cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado con las antiguas Farc.

En otro de sus apartados de su extenso discurso, el mandatario se refirió a la industrialización del país de manera equilibrada para no seguir afectando el medio ambiente y descarbonizando la economía. “La extracción de petróleo y gas también tiene evidencia de caída (...) desde hace 50 años vivimos del carbón y del petróleo, y lo que nos está diciendo el mundo es que cada año que pasa cada mes de mayor proporción caerán las compras del carbón y del petróleo colombiano”.

El presidente destacó que la industria manufacturera, excepto petroquímica, creció 3,7 % en este año positivo. “Y sería mayor el crecimiento si el Banco de la República bajara la tasa real de interés, que no es lo mismo que la nominal”.

Incluso, sostuvo que el departamento que más crece en materia industrial es Antioquia. “¿Saben por qué crece la economía industrial antioqueña más que en cualquier lugar de Colombia? Porque crecen las confecciones. Yo logré perseguir al mayor contrabandista de Colombia que tenía profundos nexos con políticos en todas parte del país, incluido un político antioqueño (...) Este presidente le puede decir a Antioquia que le recuperó su industria, cuando se la habían dominado las mafias, sino que creció el turismo, ya vamos para 7 millones de extranjeros no residentes que nos visitan, año por año, en estos tres años”, manifestó Petro.