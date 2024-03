“El presidente Petro no puede hacer ninguna reforma de facto”: Iván Name, presidente del Congreso El senador Iván Name, quien desde el Legislativo se ha consolidado como una voz independiente del Gobierno, ratificó la autonomía del Congreso y alertó por la “radicalidad” que contamina varios proyectos.

Name advirtió que el Congreso no se va a dejar presionar por marchas. Alertó por una guerra civil debido a eventuales enfrentamientos en las calles. FOTO Colprensa