¿El presidente Gustavo Petro la que no pierde la empata? Negó haber escrito el tuit del rescate en Guaviare; dijo que no había criado a su hijo Nicolás, envuelto en escándalo; y no quiso reconocer que divulga información falsa.

El presidente Gustavo Petro se ha mantenido firme en sus posturas, aunque le demuestren que está equivocado, como le ha ocurrido con los escalafones que comparte para desacreditar el sistema de salud. FOTO CORTESÍA