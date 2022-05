Además de asegurar que no tiene ningún vocero y que todo lo que tenga que decir lo hará a través de comunicados con su propia firma, el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción aprovechó para decirle a Gustavo Petro que esa teoría demuestra su “afán de confundir al país y tender cortinas de humo”.

Con esa duda en el ambiente fue la misma campaña del candidato la que luego habló del empresario Germán Calle, un reconocido comerciante del negocio del golf que, hasta el momento, no ha confirmado ni desmentido esas afirmaciones.

Pero lo que comenzó como un rumor terminó poniendo a discutir a Petro con Rodolfo Hernández, el otro de los presidenciables que puntea en las encuestas y que aseguró que no tiene nada que ver con esa “cortina de humo” de la que, según él, Petro pretendía lavarse las manos.

Una cita y dos desplantes

Pese a que ese fue el golpe más contundente de Hernández a Petro, no es el primero que recibe el candidato por su polémica alerta de una supuesta suspensión de la jornada electoral.

El domingo, cuando esa idea apenas empezaba a tomar fuerza, Petro invitó a Rodolfo y al también candidato Sergio Fajardo a una reunión para frenar lo que él denominó como un supuesto “golpe de Estado”. “Los convoco a reunirse (...) Tienen pensado suspender las elecciones, tienen pensado suspender los órganos que rigen el proceso electoral en Colombia”, aseveró el pasado domingo.

Pero al final, Petro se quedó plantado y con los crespos hechos, pues ninguno de los dos le siguió el juego a lo que proponía. “Gustavo: 1. El fuego no se apaga con gasolina. 2. Es irresponsable asumir hechos inexistentes como ciertos. 3. Soy víctima de gavillas y no me presto para hacerlas”, trinó Hernández en respuesta a la invitación.