La declaración se da momentos después de que el fiscal Barbosa comentara durante un evento con la Fuerza Pública que “ no hay que sobrepasarse, ni pensar que porque les dieron una orden entonces hay que hacerlo, porque el que cometa acciones por fuera de la ley tendrá que responder ante las autoridades”.

Petro sentenció que “el presidente de la República es el comandante de las fuerzas militares. Nadie puede tener ni la altura ni llegar a la absoluta irresponsabilidad en un país con tanta violencia, de decir a las Fuerzas Armadas que no le cumpla las órdenes al comandante en jefe de las Fuerzas Militares. Eso debe ser investigado, eso es sedición. Eso no puede ser aplaudido”.

El presidente aprovechó su intervención para instar al ente acusador de presentarle el informe sobre impunidad en Colombia, documento que su despacho espera presentarle al fiscal de la Corte Penal Internacional durante su visita al país.

“Aún no llega el informe. Yo tengo la autorización para solicitar esos informes y no llegan. El Presidente de Colombia quiere y solicitar y lo ha hecho de manera escrita y formal los informes que indican de que manera se ha procedido contra la impunidad en Colombia. El Estado no esta para proteger criminal, esta para detenerlos”, sentenció Petro.

Las afirmaciones del mandatario se dan en medio del escándalo del “niñera gate” por el que se conoció que la exjefe de gabinete de Palacio, Laura Sarabia, usó el polígrafo de la Casa de Nariño para someter a su exniñera, Marelbis Meza, a esa prueba después de vincularla por un presunto robo en su casa.