Piedad Córdoba anunció medidas legales tras ser vinculada con Álex Saab

Córdoba, además, afirmó que el informe que recibió Duque no corresponde a la autoridad judicial de Ecuador y no fue aprobado en el legislativo de ese país, calificó el documento como parcializado y con irregularidades que no tiene pruebas verídicas. Por otro lado, calificó a Villavicencio de corrupto y de tratar de ocultar las investigaciones que se adelantan en contra del presidente Guillermo Lasso.

“El enésimo montaje judicial en mi contra, no tiene otra finalidad que afectar mi buen nombre, mi derecho a hacer política, mi candidatura por el Pacto Histórico y mi público apoyo a la candidatura presidencial de Gustavo Petro”, afirmó la candidata al Senado.

Aseguró que esas campañas de desprestigio ya se han perpetrado en su contra y contra Petro con la finalidad de afectarlos. También reunió diferentes pruebas que acusan a Villavicencio de enjuiciar y estar en investigaciones de fraude fiscal, esto por evadir impuestos, también por falsificación de documento en título universitario.

“Me parece una absoluta irresponsabilidad del presidente y del ministro del Interior que reciban a una persona que no tiene hoja de vida sino prontuario, no tener la diligencia de averiguar si estaba autorizado por la asamblea, es un asaltador de calle que vino aquí a liquidar a Santos, a Correa y a mí”, afirmó a los medios de comunicación la candidata.

Finalmente afirmó que estará adelantando reuniones con el exfiscal Eduardo Montealegre para denunciar a Villavicencio en Colombia, respecto a los viajes hacia Ecuador de los cuales la acusan afirmó que ella viaja constantemente a Quito por negocios.

“Que pendejo, yo a Ecuador he ido mil veces, voy mucho a Quito por trabajo que tiene que ver con reuniones políticas, estuve trabajando últimamente para ayudar a organizar el partido de Correa”, afirmó la candidata.