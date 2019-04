Policía captura al novio de chilena desaparecida en Colombia

La captura se produjo por el delito de desaparición forzada de Ilse Amory Ojeda, la mujer de nacionalidad chilena que desapareció en el país el pasado 29 de marzo. Juan Guillermo Valderrama fue arrestado en la mañana de este sábado en un operativo adelantado por la Policía y la Fiscalía en Bucaramanga.

El capturado fue traslado a la Unidad de Reacción Inmediata, URI, de la Fiscalía, y en las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías, en el Centro de Servicios Judiciales de Bucaramanga.

En la última entrevista que Valderrama concedió a los medios, aseguró que desconocía el paradero de su pareja. No obstante, tras un trabajo técnico de investigación, las autoridades establecieron que, al parecer, este hombre estaría vinculado con la desaparición de la chilena.

En operativos realizados el pasado viernes por la Policía en el sector de El Portachuelo, en Rionegro, fue hallado además un cuerpo incinerado que podría ser el de la mujer. Lea: Restos hallados en Santander podrían ser de chilena desaparecida

Los uniformados llegaron hasta ese lugar, por información puntual, derivada de las investigaciones realizadas desde el momento en que se reportó la desaparición de Ojeda. Luego de rastreos y labores de campo, efectivamente fue hallado un cuerpo incinerado; solo restos óseos, por lo que aún no se puede determinar que sean los de una mujer, debido a que no fueron halladas pertenencias ni prendas de vestir.

Sin embargo, a pesar del hallazgo, las autoridades no han dado a conocer detalles al respecto, manifestando que hoy confirmarían alguna información con el resultado del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en Bucaramanga, donde expertos forenses tratan de establecer la identidad.

Juan Guillermo, oriundo de Puerto Parra, Santander, informó a los medios que la última vez que tuvo contacto con Ilse Amory fue el 29 de marzo en un establecimiento comercial de la calle 60 con carrera 17, en Bucaramanga. Ella lo acompañaba a comprar unos materiales para la remodelación de la casa en donde la pareja se estaba quedando, en el barrio El Cristal Bajo.

“Íbamos a conseguir unos materiales, primero pasamos por una tienda. Puse mi celular en la mesa, me entró una llamada de una mujer (la estadounidense Becky Evans, con quien Juan mantenía otra relación amorosa), entonces ella se levantó muy enojada, despechada, con una cara de rabia, molesta, intenté detenerla, pero me manoteó y me dijo que la dejara en paz. Yo me devolví a pagar la cuenta y mientras me dieron el cambio se fue”, relató el joven.

Creyendo que quizás la chilena regresaría en unas horas al inmueble antes mencionado, Valderrama Amézquita dijo que se marchó a esperarla allá. “Pensé que se había ido para la casa (en el barrio El Cristal Bajo, sur de la ciudad), pero en la casa tampoco estaba. Supuse que por el dolor se había devuelto para Chile”, agregó el ciudadano colombiano.

Días después, el sospechoso expresó que se empezó a preocupar luego de que una nuera de la excarabinera chilena le manifestó que al país Austral ella no había llegado.

“Me fui para la URI, allá puse el primer denuncio, le saqué copias y los pegué por el sector donde estábamos, hablé con los vecinos. Luego nos entrevistamos con la Sijín e iniciamos la búsqueda así como va”, dijo Juan.

Ojeda González, según la versión de su pareja, tras la discusión se habría ido solo con 10 mil dólares que tenía en ese momentos (cerca de 35 millones pesos colombiano) y la ropa que llevaba puesta en ese momento.

“No se llevó el celular, la ropa, ni nada. Solo los dólares que tenía. En estos momentos está dolida y tiene dinero para aguantar un tiempo escondida”, agregó el hombre, quien insistió en que ella se encuentra escondida.