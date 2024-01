Juan Arley Romero Barbosa –un policía de Tránsito y Transporte del Meta– es señalado de conducir en estado de embriaguez y causar un accidente que dejó dos víctimas mortales en Villavicencio. El hombre recibió dos comparendos y su camioneta fue inmovilizada.

Eran las 2:00 de la madrugada del 29 de enero cuando Romero Barbosa estrelló su camioneta Kia Sportage contra varios locales comerciales hasta que impactó contra una panadería y un supermercado de la vereda Buenavista de Villavicencio (Meta).

“Este señor no es más que un asesino. ¿Para qué un carro si no lo va a saber manejar? Él no necesita un buen trato”, decía una de las personas que estaba presente en el momento del siniestro, quien grabó con su celular la mirada perdida del oficial que, para el momento de los hechos, estaba fuera de su labor.