El video muestra como la mayor Sonia Cuesta, quien trabaja en la dirección de la Policíoa, en Bogotá, se ensaña con una patrullera a la que le dice en distintas ocasiones que no olvide que ella fue su comandante.

La patrullera agredida le reclama a varios policías que están junto a la mayor que por qué no la esposan, mientras el agente le dice a la patrullera que se quite de ahí para que la mayor Cuesta no la siga agrediendo.

EL COLOMBIANO consultó con la dirección general de la Policía Nacional para conocer su posición al respecto, y desde la entidad enviaron un comunicado en el que expresaron que “una vez conocidos los hechos, la funcionaria fue separada inmediatamente del cargo. Igualmente, se procedió a dar apertura a la respectiva investigación disciplinaria, garantizando el debido proceso”.

En el mismo documento, la institución hizo énfasis en que la mayor se encontraba de descanso, y agregó: “la Inspección General rechaza estos comportamientos que no son acordes a los lineamientos institucionales”.