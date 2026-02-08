19 niños rescatados en 2026: el nuevo caso es una menor de tres años abandonada en Bogotá

¿Qué está pasando con los niños que están siendo dejados solos en sus propias casas? La pregunta vuelve a encender las alarmas en Bogotá luego de que este año ya se reporten 19 menores de edad rescatados en condiciones de abandono, el más reciente una niña de apenas tres años hallada encerrada y sin compañía en una vivienda del norte de la ciudad.

El caso ocurrió en el barrio Verbenal, en la localidad de Usaquén, donde el llanto persistente de la menor durante la madrugada alertó a los vecinos. Ante la falta de respuesta de un adulto, la comunidad dio aviso a la Policía, que activó de inmediato el protocolo de atención para infancia y adolescencia.

Miembros de Policía y bomberos lograron ingresar con autorización de uno de los inquilinos. En el interior encontraron a la niña completamente sola, en lo que las autoridades calificaron como una presunta situación de abandono.

El teniente coronel Norberto Caro, jefe de esa seccional, explicó que tras verificar la condición de la menor se procedió a su rescate con el objetivo de salvaguardar sus derechos fundamentales. Según indicó, la niña fue puesta de inmediato a disposición de la autoridad administrativa competente para garantizarle atención y protección integral.