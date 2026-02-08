El cartel de los más buscados por homicidio en Antioquia; Gobernación y Policía ofrecen hasta $50 por cada uno

La Gobernación de Antioquia, en articulación con la Policía Nacional, publicó recientemente el cartel de los más buscados por homicidio en el departamento, como parte de una estrategia para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y reducir los delitos de alto impacto en esta región del noroccidente de Colombia.
De acuerdo con información oficial, el afiche incluye a 27 personas señaladas de homicidio, feminicidio, porte ilegal de armas, concierto para delinquir y tortura, entre otros delitos, y contempla recompensas de hasta 50 millones de pesos por información que permita su captura.