Fisicoculturista falleció en reconocido gimnasio en Bogotá: denuncian presunta negligencia médica

El deportista estaba haciendo una rutina de levantamiento de pesas. Su fallecimiento se dio dentro del establecimiento estando el centro hospitalario a cuadra y media.

  • Juan Sebastián Anzola Quintero, fisicoculturista y tatuador de 26 años sufrió un aparente paro cardiorrespiratorio en un gimnasio en Bogotá. Fotos: @sebaspowerfit
    Juan Sebastián Anzola Quintero, fisicoculturista y tatuador de 26 años sufrió un aparente paro cardiorrespiratorio en un gimnasio en Bogotá. Fotos: @sebaspowerfit
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
bookmark

La comunidad deportiva se encuentra de luto tras el fallecimiento de Juan Sebastián Anzola Quintero, un fisicoculturista de 26 años conocido afectuosamente como “Sebas”, quien perdió la vida mientras realizaba su rutina de entrenamiento.

El trágico suceso ocurrió en una de las sedes de la cadena Smart Fit y ha desatado una fuerte polémica en redes sociales y cuestionamientos sobre la capacidad de respuesta ante emergencias médicas en estos centros.

Lea también: Tragedia en un gimnasio: joven de 17 años murió por golpes en sesión de sparring en México

Este incidente tuvo lugar el pasado miércoles 4 de febrero en horas de la tarde, en el gimnasio ubicado en el centro comercial Plaza Imperial, en la localidad de Suba. De acuerdo con testigos, Anzola se encontraba realizando una rutina habitual de levantamiento de pesas cuando se descompensó de manera súbita y cayó al suelo frente a otros usuarios.

A pesar de los intentos de las personas presentes por auxiliarlo, el deportista, quien también era reconocido por su labor como tatuador, falleció dentro de las instalaciones antes de poder ser trasladado a un centro médico.

Según la versión de Andrés Montoya, fisicoculturista y amiga de “Sebas”, el personal del establecimiento no contaba con la capacitación ni las herramientas necesarias para atender la emergencia además de que, durante más de 25 minutos, se impidió el traslado de su amigo al Hospital de Suba, que se encuentra a tan solo una cuadra y media del lugar, así lo denunció a través de sus redes sociales.

En respuesta, la cadena Smart Fit Colombia emitió un comunicado oficial informando que el joven presentó un paro cardiorrespiratorio súbito.

La empresa defendió que su equipo de brigadistas certificados actuó de inmediato aplicando maniobras de reanimación cardiopulmonar y utilizando un desfibrilador externo automático (DEA), tal como lo establece su protocolo.

A pesar de esta respuesta, un hecho que habría generado indignación a la comunidad es la decisión del gimnasio de reabrir sus puertas al día siguiente “como si nada hubiera pasado”.

Familiares, amigos y miembros de la comunidad fitness despidieron a Juan Sebastián este domingo 8 de febrero. Mientras lo recuerdan como un ser con calidad humana aparte de su fortaleza física y disciplina, también exigen una investigación exhaustiva para esclarecer si hubo fallas en la atención médica.

Siga leyendo: Murió a los 47 años Brad Arnold, vocalista de 3 Doors Down

