Abogados de Saab trabajan por $10.000 millones para sacar a Petro de Lista Clinton

Este 23 de febrero se conoció que la defensa jurídica del presidente Gustavo Petro y su entorno familiar está bajo la representación de Amadeus Consultancy Limited, un bufete de abogados británico fundado en 2017 y encabezado por la jurista ucraniana nacionalizada en Reino Unido, Maryna Pogibko. El equipo actualmente está adelantando gestiones en Estados Unidos.
Según reveló La Silla Vacía, el grupo legal está integrado por cinco profesionales, entre ellos el estadounidense Daniel Kovalik, quien anteriormente trabajó junto a Pogibko en la defensa de Alex Saab, empresario barranquillero señalado como testaferro de Nicolás Maduro. Esa firma inglesa contrató servicios de cabildeo en Washington D. C., mediante un acuerdo cuya tarifa permanece bajo reserva.
Vale recordar que EL COLOMBIANO reveló que el Gobierno suscribió un contrato por $10.000 millones con el despacho europeo para gestionar la exclusión del mandatario, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armado Benedetti, de la lista de sancionados de la OFAC (Lista Clinton), dependencia adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La estructuración estuvo a cargo de Numen Acosta, funcionario del Dapre e hijo del actual ministro de la Igualdad, Alfredo Acosta.