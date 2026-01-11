Denuncian millonario contrato a abogado que defendería “gratis” a Petro tras inclusión a la Lista Clinton

Meses después de que el abogado estadounidense Daniel Kovalik confirmara que había asumido la defensa del presidente Gustavo Petro de manera gratuita, “por convicción”, tras su inclusión en la llamada Lista Clinton, salió a la luz un contrato por 10.000 millones de pesos suscrito entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y la firma Amadeus Consultancy Limited, cuyo representante legal es el propio Kovalik, para la prestación de servicios de asesoría en asuntos de sanciones financieras.
“¿Va a defender a la familia Petro de manera gratuita?”, le preguntaron al abogado en Blu Radio, a lo que el jurista respondió: “Sí. Sí. Lo hago por la causa, porque creo en Petro. Creo en lo que está haciendo. Y sí”, afirmó.
Sin embargo, otra parece ser la historia. La información sobre el millonario contrato fue revelada inicialmente por Germán Ricaurte, director de la Unidad Contra el Gasto Hormiga y candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá por el Nuevo Liberalismo, quien publicó el documento contractual en sus redes sociales. “¡10 mil millones de nuestros impuestos destinados a una defensa personal! Esto es un completo abuso”, escribió Ricaurte.