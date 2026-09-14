Estos son los activistas de Petro a los que la UNP les ha quitado escoltas y camionetas

A algunos activistas cercanos al expresidente Gustavo Petro se les acabó el beneficio de contar con camioneta blindada y escoltas. La revisión de los esquemas de seguridad asignados en el gobierno pasado sumó un nuevo capítulo este fin de semana, esta vez con Levy Rincón como protagonista. El activista y creador de contenido aseguró que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le había retirado el esquema que tenía, pero menos de 24 horas después informó que la entidad había reversado la decisión. En contexto: ¿Sí se lo quitaron? Influencer petrista Levy Rincón dice que UNP le regresó esquema de seguridad Rincón, quien tuvo vitrina propia en los medios públicos, contó hace un par de días que tras un estudio realizado, en sus palabras, de manera “express”, le habían quitado protección. Sin embargo, con base en el estudio de riesgo que se le había realizado en julio, le habrían dado de nuevo su esquema. Su caso se suma a una serie de revisiones de estos mecanismos de protección. En las últimas semanas se conoció el retiro de las medidas asignadas a Juliana Guerrero, Gabriela Muñoz y Beto Coral. Beto Coral, otro de los influenciadores cercanos al petrismo, también quedó en medio de la revisión de los esquemas de la UNP. Coral, quien fue deportado de Estados Unidos tras las elecciones presidenciales, recibió a su llegada al país, en julio, un esquema de protección.

En ese entonces, el sindicato de la UNP denunció que Coral habría recibido protección de manera “exprés”, sin que se conociera una resolución de estudio de riesgo, que es clave para decidir a quién otorgar esas medidas. Pero, a finales de agosto, su esquema habría sido retirado. Otro de los casos que generó cuestionamientos fue el de Gabriela Muñoz, una joven cercana al expresidente Gustavo Petro que ha sido mencionada en denuncias sobre presuntas influencias indebidas dentro de la Aeronáutica Civil, mismas que la Procuraduría ya investiga. Muñoz recibió un esquema de seguridad de la UNP en junio, pese a que para ese momento no tenía un papel político visible. La protección fue otorgada semanas antes de que se hicieran públicas las denuncias en su contra. Su esquema estaba compuesto por un vehículo, dos escoltas y un chaleco antibalas. La asignación se habría sustentado en disposiciones del Decreto 1066 de 2015, que contempla medidas de protección para dirigentes o activistas políticos. A finales de agosto, apenas diez días después de que se hiciera público que contaba con protección, la UNP retiró las medidas. En medio de la polémica, Petro salió en defensa de Muñoz y aseguró que ella “efectivamente ha sido amenazada de muerte”. Muñoz, por su parte, respondió que, si algo le ocurría, responsabilizaría al Estado. El caso de Juliana Guerrero, hoy condenada por presentar títulos falsos para aspirar a viceministra de Juventudes, se remonta a mayo de 2025. EL COLOMBIANO conoció que en ese momento le fue asignado un esquema de seguridad luego de que el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) determinara que tenía un nivel de riesgo “extraordinario” en su condición de secretaria ejecutiva del despacho del MinInterior. Con base en esa valoración, la UNP le asignó un vehículo blindado y dos personas de protección. El entonces director de la entidad, Augusto Rodríguez, aseguró que el trámite se había originado en una solicitud institucional.

Procuraduría revisa dos de los casos

La revisión de los esquemas de Guerrero y Muñoz ya está en manos de la Procuraduría. La procuradora Sonia Téllez, delegada para Funciones Mixtas, ordenó abrir una indagación previa contra responsables, aún por determinar, en el Ministerio del Interior, la UNP y el Cerrem. El objetivo es establecer si hubo irregularidades en los estudios de riesgo y en las decisiones que llevaron a otorgar esas medidas de protección. Además, el Ministerio Público ordenó a la UNP entregar un informe detallado sobre el trámite realizado para el otorgamiento, la continuidad y el estado actual de los esquemas asignados a Guerrero y Muñoz.

Bloque de preguntas y respuestas