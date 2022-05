Desde el Gobierno ya desmintieron al candidato del Pacto. La vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez y el ministro del Interior, Daniel Palacios, invitaron a no “difundir información falsa” para generar desinformación, “generar pánico, caos e inestabilidad social”.

Además del Gobierno, quien le respondió de forma tajante a Gustavo Petro fue su rival Rodolfo Hernández, quien, de forma directa le dijo: “Gustavo, el fuego no se apaga con gasolina. Es irresponsable asumir hechos inexistentes como ciertos. Soy víctima de gavillas y no me presto para hacerlas”.