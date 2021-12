La senadora Angélica Lozano confirmó que sí volverá a aspirar al Senado de la República por el Partido Verde, con el número 10 del tarjetón de esa colectividad.

“Me pongo la 10 y vuelvo al Senado con refuerzos, con unión y coalición”, aseguró Lozano, a pesar de que recientemente había considerado que no volvería a aspirar al Congreso e, incluso, pidió su renuncia al Partido Verde, una dimisión que no fue aceptada.

Angélica Lozano fue elegida como senadora en las elecciones de 2018 y ejerció como representante a la Cámara por Bogotá entre 2014 y 2018. Además de su carrera en el legislativo, también fue una de las organizadoras de la consulta anticorrupción y trabajó como concejala de Bogotá.

“Colombia se juega un cambio de era, no solo de Gobierno. El Senado y la Cámara serán cruciales en este cambio. Colombia quiere ponerles fin a esas minorías abusivas, corruptas y excluyentes en el poder y empezar la era nacional de las mayorías ciudadanas por el cambio”, expresó.