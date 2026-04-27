Apunto de caerse en el Congreso la Ley Nuclear para la lucha contra el cáncer

El proyecto de Ley Nuclear, considerado estratégico para fortalecer la atención del cáncer en Colombia, enfrenta un nuevo obstáculo en su trámite legislativo. La iniciativa, que se encontraba a solo dos debates de convertirse en ley, quedó nuevamente en suspenso tras la cancelación de una sesión clave en la Comisión Primera del Senado.
La falta de quórum en esta célula legislativa impidió continuar con la discusión del proyecto, lo que retrasa su avance en un momento determinante. Este nuevo aplazamiento pone en riesgo la aprobación de la propuesta dentro de los tiempos establecidos por la actual legislatura.
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La situación ha generado inquietud entre distintos sectores, debido a que el margen para debatir y aprobar la iniciativa se reduce progresivamente. De no retomarse pronto su discusión, el proyecto podría quedar archivado o tener que iniciar nuevamente su trámite en el Congreso.
La Ley Nuclear busca cerrar brechas en el acceso a tecnologías médicas avanzadas, particularmente en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Su implementación permitiría fortalecer capacidades científicas y mejorar la infraestructura relacionada con la medicina nuclear en el país.