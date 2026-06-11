Exclusivo | “Me exigía mínimo 5.000 votos”: denuncian a senadora Berenice Bedoya por exigir “meta de votos” a miembros del partido ASI

Los cuestionamientos continúan cercando a la senadora Berenice Bedoya. A la denuncia presentada este año por un exintegrante de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), quien la señaló de presuntamente exigir aportes de su salario, se suman ahora nuevos testimonios que apuntan a presiones políticas al interior del partido ASI a cambios de votos a su favor en las elecciones de Congreso.
Según exdirectivos y personas cercanas a ese movimiento, a varios integrantes de la organización se les habría impuesto una cuota mínima de votos para respaldar la aspiración electoral de la congresista, quien finalmente no salió reelegida el pasado 8 de marzo.
De acuerdo con estas versiones, el cumplimiento de esa meta habría sido presentado como una condición para conservar sus cargos dentro de la estructura partidista.
Consultada por EL COLOMBIANO, la senadora negó cualquier irregularidad. Bedoya sostuvo que establecer objetivos electorales dentro de una organización política “es lo más normal” y afirmó que “no es ilegal fijar metas de desempeño para un equipo político”.
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Este diario habló con Olga Fabiola Pereira Yance, quien hasta hace unos días se desempeñó como secretaria de asuntos étnicos del partido ASI.
En diálogo con EL COLOMBIANO, denunció que “la presidenta Berenice Bedoya nos hizo pasar unas renuncias donde exigía una votación específica para el Senado de la República. En mi caso, que soy de Arauca, la cuota mínima eran (600) votos, de los cuales le sacamos (610), pero le parece poco y con eso la excusa para sacarme”.
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Junto a Pereira, de acuerdo con la documentación obtenida por este diario, hay casos de directivos a los que presuntamente les fijaron “metas de votos” de 600, 1.000, 4.131 y 5.800. Todo quedó consignado en las cartas de renuncia.
Pereira Yance dijo que su salida es una supuesta retaliación “por una proposición que realicé en una reunión ordinaria del 23 de abril del 2026, la cual hice mención del numeral 26 del artículo 34 donde le damos facultades para que la presidenta tome decisiones en nombre del ejecutivo nacional”.
Es por eso que ella propuso en la mesa “que esas facultades fueran derogadas para que las decisiones fueran tomadas por todos los miembros del ejecutivo nacional, está provisión nace por la falta de comunicación al interno del partido frente a las decisiones políticas”.
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Dijo Pereira Yance que en una reunión extraordinaria del 9 de junio pasado no se presentó en el orden del día y tampoco supuestamente, se invitó a la misma al veedor nacional del partido para “garantizar la transparencia de las acciones arbitrarias sobre mi persona”.
La denuncia fue replicada inicialmente este jueves por el abogado Sergio Mesa, quien es la persona que tiene en la Corte Suprema un proceso en contra de la congresista porque supuestamente la legisladora y su hija, entre marzo y diciembre de 2024, y enero y diciembre de 2025, siendo asesor de la UTL de la senadora, él habría sido presionado a entregar parte de sus honorarios mensuales en entregas de $2.500.000 a $4.000.000.