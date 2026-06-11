Video | Espectacular: la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia se ilumina por primera vez tras la bendición del papa León XIV

Barcelona fue escenario este miércoles de la inauguración y primera iluminación de la Torre de Jesucristo de la Basílica de la Sagrada Familia, en un acto encabezado por el papa León XIV con motivo del centenario del fallecimiento del arquitecto Antoni Gaudí.
La ceremonia se realizó en el templo diseñado por el arquitecto catalán y contó con la presencia de los reyes de España, Felipe VI y Letizia; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa; autoridades eclesiásticas y miles de fieles.
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