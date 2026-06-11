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Esteban Jiménez será el primer árbitro oriundo de Antioquia en el US Open

El oficial de tenis Esteban Jiménez se convertirá en el primer antioqueño en impartir justicia en el US Open. Para la edición del último Grand Slam de 2026, el paisa es el único colombiano en el listado de referís; será juez de silla y review.

  • Esteban Jiménez tiene más de 25 años de trayectoria como juez de tenis. Estuvo en Wimbledon en dos ocasiones. FOTO: CORTESÍA
    Esteban Jiménez tiene más de 25 años de trayectoria como juez de tenis. Estuvo en Wimbledon en dos ocasiones. FOTO: CORTESÍA
  • Esteban Jiménez y a su derecha (camiseta verde) Roger Federer. FOTO: CORTESÍA
    Esteban Jiménez y a su derecha (camiseta verde) Roger Federer. FOTO: CORTESÍA
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 1 hora
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El antioqueño Esteban Jiménez fue designado como juez de silla y review oficial para el Abierto de Estados Unidos 2026. Será su tercera aparición en un Grand Slam; las primeras dos las tuvo en Wimbledon (2022 y 2023).

Esteban es licenciado en Educación Física de la Universidad de Antioquia y cuenta con 25 años de experiencia como referí del deporte blanco. También fue coordinador deportivo de la Liga Antioqueña de Tenis durante 20 años, hasta 2022.

Sin duda, el ascenso del oficial en el circuito ATP ha sido notorio. En esta edición del US Open será el único colombiano entre los árbitros que estarán en el complejo Billie Jean King en Nueva York.

Camino hacia el US Open

Jiménez empezó arbitrando baloncesto, pero con el tiempo vio que en el tenis podía impartir justicia de igual forma, y lo disfrutaba. “Jugué tenis, aunque no conseguí tantos logros como en el arbitraje”, recordó.

Sus primeros pasos como juez de silla los dio en el Club Campestre de Medellín y rápidamente empezó a meterse en cuanto curso existiera. Este gusto por arbitrar le nació en el colegio, durante el bachillerato.

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Su camino al US Open no ha sido sencillo. “Hemos ascendido en el escalafón. Desde la entrada al circuito profesional (ATP) en 2010 no se dejó de trabajar”, señaló Jiménez.

Durante 25 años, el paisa siempre soñó con llegar a Wimbledon en un inicio y lo logró. Atravesó torneos ITF y Challenger. Hoy, Esteban puede decir que dirigió desde juveniles hasta Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz o Jannik Sinner.

Esteban Jiménez y a su derecha (camiseta verde) Roger Federer. FOTO: <b>CORTESÍA</b>
Esteban Jiménez y a su derecha (camiseta verde) Roger Federer. FOTO: CORTESÍA

Parte de una generación dorada

Se puede asegurar que el siglo XXI trajo consigo la mejor camada de jueces tenísticos en Colombia. Algunos de ellos son Miguel Ternera, Fernando Barón, David Armenta y el mismo Esteban. “Nosotros crecimos juntos, pero Miguel fue el primero en darme un curso de arbitraje internacional. Fernando trabajó en la Federación, todos hemos sido parte del crecimiento del tenis en Colombia”. Aseguró que conoce desde pequeño a las caras del tenis nacional actual: Camila Osorio, Daniel Galán, Nicolás Mejía, entre otros, con los cuales tiene un respeto mutuo.

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