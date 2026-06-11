Esteban Jiménez será el primer árbitro oriundo de Antioquia en el US Open

El antioqueño Esteban Jiménez fue designado como juez de silla y review oficial para el Abierto de Estados Unidos 2026. Será su tercera aparición en un Grand Slam; las primeras dos las tuvo en Wimbledon (2022 y 2023). Esteban es licenciado en Educación Física de la Universidad de Antioquia y cuenta con 25 años de experiencia como referí del deporte blanco. También fue coordinador deportivo de la Liga Antioqueña de Tenis durante 20 años, hasta 2022. Sin duda, el ascenso del oficial en el circuito ATP ha sido notorio. En esta edición del US Open será el único colombiano entre los árbitros que estarán en el complejo Billie Jean King en Nueva York.

Camino hacia el US Open

Jiménez empezó arbitrando baloncesto, pero con el tiempo vio que en el tenis podía impartir justicia de igual forma, y lo disfrutaba. “Jugué tenis, aunque no conseguí tantos logros como en el arbitraje”, recordó. Sus primeros pasos como juez de silla los dio en el Club Campestre de Medellín y rápidamente empezó a meterse en cuanto curso existiera. Este gusto por arbitrar le nació en el colegio, durante el bachillerato. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Su camino al US Open no ha sido sencillo. “Hemos ascendido en el escalafón. Desde la entrada al circuito profesional (ATP) en 2010 no se dejó de trabajar”, señaló Jiménez. Durante 25 años, el paisa siempre soñó con llegar a Wimbledon en un inicio y lo logró. Atravesó torneos ITF y Challenger. Hoy, Esteban puede decir que dirigió desde juveniles hasta Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz o Jannik Sinner.

Esteban Jiménez y a su derecha (camiseta verde) Roger Federer. FOTO: CORTESÍA