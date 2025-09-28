Exclusivo: Al nuevo asesor de Petro, con historial de presuntas estafas, le van a dar $9.444 millones de plata que debía ir a cerrar brechas

Sobre el escritorio del ministro de Igualdad, Juan Carlos Florián, hay un documento de 85 páginas con fecha del 25 de mayo de 2025 que detalla la propuesta de un convenio entre esa cartera y el asesor mexicoestadounidense Germán Trejo a través de Battleground Solutions, que según varias denuncias es una empresa fantasma. En la página 31, en el apartado “presupuesto oficial y justificación”, aparece que el costo de la asesoría en comunicación política y digital es de $9.444 millones de pesos con IVA incluido.
A finales de mayo, el ministro era Carlos Rosero, con quien Trejo venía trabajando meses atrás, y le asignó una oficina en el piso 28 de esa cartera, diagonal a la secretaria general, en donde el mexicano montó su centro de operaciones con computadores y tableros sin tener aún una vinculación contractual, lo que sería, de entrada, irregular.
El asesor es un viejo conocido para varios sectores del petrismo, incluyendo al equipo de la vicepresidenta Francia Márquez y otros líderes afro como Rosero, porque hizo parte de la campaña del Pacto Histórico en el 2022.
El MinIgualdad, una cartera cuestionada por su baja ejecución presupuestal, fue su puerta de entrada para empezar a buscar un lugar en el alto Gobierno y otras entidades, con el objetivo de ofrecer sus servicios. Como lo reveló este diario hace una semana, hubo una primera reunión en la Casa de Nariño, a principios de 2025, en la que Trejo le ofreció directamente al presidente Gustavo Petro una asesoría inicial de $4.000 millones de pesos que luego ascendió a $9.000 millones, es decir, el contrato con el MinIgualdad.
Le puede interesar: Germán Trejo, el asesor extranjero que trajo Petro para radicalizar al Gobierno y la campaña de 2026.
“Pensaron hacerlo primero en el DPS (Departamento de Prosperidad Social), pero ahí tenían que subir inmediatamente la información al Secop y escogieron el MinIgualdad en medio de ese despelote que hay allá”, le dijo bajo reserva a este periódico un funcionario de Presidencia que estuvo al tanto de la movida.
El convenio, conocido en primicia por EL COLOMBIANO, estaría a punto de firmarse tras varios retrasos. Es con el “Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial”, conocido como “FonIgualdad”, que fue creado en este Gobierno en 2023 como un patrimonio autónomo; en la práctica se rige bajo algunas leyes del derecho privado y no exige la misma transparencia que un proceso licitatorio. “También están pensando hacer otros convenios con patrimonios autónomos del Ministerio de Comercio”, agrega la fuente.
Mientras se firma el convenio, Trejo ya es el cerebro detrás de la idea de radicalizar el discurso del Gobierno y usar las cuentas de todas las entidades y oficinas estatales —como el Servicio Geológico, Invías y Artesanías Colombia— para difundir mensajes contra las EPS y Donald Trump o promoviendo el numeral #PetroLíderMundial.
Más allá de esa estrategia, que ha sido ampliamente criticada, el problema de fondo es que sobre Trejo hay varias denuncias de presuntas estafas en por lo menos seis países de América Latina, y cuestionamientos a su trayectoria y conocimiento: “Es un vende humo”, dicen otras fuentes.