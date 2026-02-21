¿Colombia tiene una candidata al Congreso creada con IA? La verdadera historia detrás de Gaitana

En la correría de los aspirantes a las elecciones del próximo 8 de marzo, apareció una “candidata” que no camina plazas ni estrecha manos, sino que responde preguntas desde una interfaz digital bajo una premisa inédita en la política colombiana: que las decisiones no las tome un individuo, sino una comunidad conectada por tecnología. Detrás del personaje digital —un avatar femenino de color azul, adornado con elementos indígenas y llamado Gaitana—, hay personas reales y una estrategia electoral ambiciosa. Le sugerimos: El reto del umbral: 600.000 votos sería la cifra clave para los partidos en 2026; así funciona Sus creadores aseguran que no se trata de un experimento futurista, sino de una adaptación contemporánea de prácticas ancestrales. La iniciativa nació dentro de la comunidad indígena Zenú, asentada en el Caribe colombiano, y propone un modelo de “democracia digital participativa” inspirado —según sus impulsores— en experiencias aplicadas en países como Noruega y Dinamarca, pero con raíces locales de más de siete siglos. “Estoy aquí para devolver el poder de decisión a la comunidad”, afirmó Gaitana durante una entrevista en Caracol, en la que explicó que su función sería traducir la voluntad colectiva en decisiones políticas verificables. La diferencia frente al modelo tradicional, dice, no está en la legalidad de la representación, sino en la forma en que se construyen los mandatos: nadie decide solo.

Detrás del proyecto está Carlos Redondo, ingeniero mecatrónico y cocreador de la plataforma, quien asegura que la idea surgió mientras investigaba modelos participativos europeos. En ese proceso, encontró —según relata— coincidencias entre mecanismos democráticos nórdicos y la forma en que el pueblo Zenú ha tomado decisiones colectivas durante siglos. Durante más de ocho meses, el equipo recogió firmas para formalizar la aspiración y planteó lo que denominan una “curul híbrida”: representantes humanos ocuparían el asiento en el Congreso, pero no podrían votar sin antes consultar a la plataforma. La postulación fue inscrita en la circunscripción especial indígena, lo que, según sus promotores, reconoce jurídicamente una nueva forma de representación. La apuesta consiste en reemplazar la lógica individual del congresista por un sistema en el que cada postura legislativa surge de consultas digitales permanentes con la comunidad.

La herramienta funciona convirtiendo las opiniones de los participantes en datos procesables. A medida que la comunidad debate un proyecto de ley, el sistema organiza consensos y produce un resultado verificable. Si la mayoría respalda una iniciativa, los delegados votan en consecuencia. “Gaitana es una guía participativa, no generativa”, explica Redondo, subrayando que la inteligencia artificial no crea decisiones, sino que le da orden a la voz colectiva. Pedagogía electoral: Colombianos en el exterior: cómo votar el 8 de marzo y qué está en juego Actualmente, más de 10.000 personas están inscritas en la plataforma, abierta a cualquier colombiano que desee participar mediante su cédula. Todo el proceso, aseguran sus desarrolladores, queda registrado en tecnología blockchain, el mismo sistema que utilizan las criptomonedas, lo que permitiría auditar cada decisión y garantizar trazabilidad. La promesa es radical: eliminar la opacidad política mediante registros públicos imposibles de modificar. Según Redondo, esto impediría manipulaciones externas y permitiría que cualquier ciudadano supervise cómo se construyen las decisiones legislativas.

¿Gaitana aparecerá en el tarjetón?

Legalmente, la candidatura no pertenece a la inteligencia artificial. En el tarjetón electoral aparecen Redondo y la antropóloga y socióloga embera katío Alba Rincón, avalados por el movimiento ACMIZSAM, autorizado por el Consejo Nacional Electoral. Eso sí, el distintivo del movimiento incluye las siglas “IA” en azul, una denominación que el organismo electoral catalogó como un “movimiento novedoso”, tras rechazar en dos ocasiones la intención inicial de registrar una organización completamente artificial. Aunque el rostro visible es virtual, el corazón del proyecto está en una plataforma participativa. Allí, cualquier ciudadano puede presentar propuestas que son debatidas por la comunidad. La inteligencia artificial organiza las opiniones, procesa tendencias y construye consensos que, de ser aprobados, se convertirían en iniciativas legislativas impulsadas por los representantes humanos.

La promesa es que ninguna decisión se tome de manera individual. Si el movimiento obtiene una curul, quienes ocuparían el asiento serían los candidatos inscritos, pero sus votos dependerían de consultas digitales previas con la ciudadanía.

KE33734079

Redondo sostiene que la tecnología permitiría una interacción permanente entre electores y Congreso, trasladando la discusión política a un espacio abierto y continuo. La aspiración, dice, es “poner el Congreso en manos de la gente”. Más allá de la innovación tecnológica, Gaitana ya tiene temas prioritarios. Uno de los principales es la lucha contra la biopiratería, fenómeno que —según sus impulsores— afecta a comunidades rurales cuando empresas extranjeras obtienen conocimientos ancestrales y los convierten en productos patentados. Le recomendamos: Mientras Iván Cepeda se ausenta de debates, Roy Barreras capitaliza respaldos clave: ¿cómo afecta a la izquierda? El equipo menciona como ejemplo el caso de una planta conocida como bledo del monte, cuya extracción tras la pandemia habría derivado en un medicamento comercializado en Europa. De acuerdo con estimaciones citadas por el proyecto, Colombia podría perder hasta 10.000 millones de dólares anuales por este tipo de prácticas. La comunidad también ha debatido asuntos de coyuntura nacional, como políticas relacionadas con la población LGBT+ y la reforma a la salud, temas frente a los cuales ya existirían consensos favorables dentro de la plataforma.

IC33757168

El proyecto ha llamado la atención del ámbito académico. La iniciativa fue reconocida por la Universidad Externado como innovación política del año y sus creadores esperan llevar la experiencia a Bogotá como parte de un proceso de investigación doctoral sobre nuevas formas de representación democrática.

¿Cómo se creó Gaitana?

La campaña comenzó con una fase de expectativa en redes sociales, en la que el origen del personaje no era explicado. Esa estrategia, reconoce el propio candidato, buscaba generar conversación y viralidad. Algunos videos superaron el millón de visualizaciones antes de que el equipo iniciara una etapa pedagógica para explicar el modelo político detrás del avatar. En redes, Gaitana se presenta como ambientalista y animalista, y su discurso gira alrededor de la llamada “soberanía digital comunitaria”, una propuesta que plantea que las comunidades desarrollen sus propias tecnologías, sistemas financieros y mecanismos de protección del conocimiento ancestral. La candidatura también ha abierto debates sobre la posibilidad de confundir a los votantes. Por esa razón, las autoridades electorales han aclarado que, jurídicamente, se trata de un candidato humano que utiliza inteligencia artificial como herramienta de campaña y participación ciudadana, razón por la cual aparecerá identificado con las siglas IA.

BC33750427