x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Alarma por violencia en Jalisco: ¿corre peligro la concentración de Colombia para el Mundial?

La elección de Guadalajara como base de la Selección Colombia para el Mundial genera preocupación ante la reciente escalada de violencia en Jalisco.

  • La Selección Colombia eligió Guadalajara como centro de concentración durante el Mundial 2026. En la imagen aparece James Rodríguez, líder y capitán de la Tricolor. FOTO: Juan Antonio Sánchez
    La Selección Colombia eligió Guadalajara como centro de concentración durante el Mundial 2026. En la imagen aparece James Rodríguez, líder y capitán de la Tricolor. FOTO: Juan Antonio Sánchez
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 3 horas
bookmark

La elección de Guadalajara (Jalisco) como sede de concentración de la Selección Colombia para el Mundial se produce en un contexto especialmente delicado en materia de orden público. En los últimos días, el estado ha sido escenario de una escalada de violencia vinculada al crimen organizado, lo que plantea interrogantes legítimos sobre la seguridad del equipo y de los miles de aficionados que viajarían a México.

Jalisco es el bastión del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más influyentes del continente. La reciente muerte de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, desató una ola de violencia sin precedentes.

En distintos puntos del estado y del país se registraron bloqueos de carreteras, quema de vehículos y comercios, enfrentamientos armados, suspensión de clases y servicios, cancelación de vuelos y alertas internacionales.

Autoridades y medios reportaron disturbios en al menos una docena de estados, incluyendo Jalisco, con carreteras cerradas y ataques coordinados contra infraestructura civil. Incluso aeropuertos y zonas urbanas de Guadalajara se vieron afectadas por tiroteos y bloqueos, obligando a emitir alertas de seguridad a ciudadanos extranjeros.

Riesgos específicos para la Selección Colombia

Aunque los equipos participantes en un Mundial suelen contar con anillos de seguridad extraordinarios, existen riesgos indirectos que no pueden ignorarse como movilidad restringida ya que bloqueos pueden paralizar carreteras y accesos a ciudades, afectando traslados entre hotel, centro de entrenamiento y estadio. También amenazas a infraestructura clave como ataques a aeropuertos, transporte público o comercios pueden alterar la logística del equipo y la organización del torneo.

Aunque la violencia del narcotráfico no suele dirigirse a turistas o deportistas, sí puede generar situaciones de alto peligro en espacios públicos.

Expertos advierten que la caída de un capo suele provocar disputas internas y escaladas de violencia por control territorial.

Riesgos para los hinchas colombianos

Los aficionados serían el grupo más vulnerable, ya que no cuentan con protección especializada. Entre los principales riesgos están la exposición en zonas turísticas o de ocio nocturno, la desinformación sobre áreas seguras e inseguras, situaciones de violencia urbana impredecible, alertas consulares que limiten desplazamientos.

De hecho, algunas embajadas europeas han recomendado a sus ciudadanos permanecer en lugares seguros y evitar salir a la calle durante episodios de violencia recientes.

¿Puede México garantizar la seguridad?

México tiene amplia experiencia organizando eventos internacionales y cuenta con fuerzas federales como el Ejército, la Guardia Nacional y cuerpos policiales estatales. Tras los disturbios, el gobierno desplegó operativos masivos y protocolos de emergencia.

Sin embargo, la realidad es compleja: La violencia ligada al narcotráfico es estructural, puede escalar rápidamente sin previo aviso, no siempre es totalmente controlable a corto plazo, aunque las autoridades mexicanas aseguran capacidad para contener la situación, pero expertos advierten que el vacío de poder dentro del CJNG podría prolongar la inestabilidad.

Conclusión: riesgo manejable, pero real

La Selección Colombia probablemente contará con niveles de protección muy altos. En ese sentido, el riesgo directo para jugadores y cuerpo técnico sería bajo.

No obstante, para los hinchas y visitantes el panorama es distinto: el contexto de seguridad en Jalisco introduce un factor de incertidumbre que exige planificación, información actualizada y precauciones adicionales.

México tiene la capacidad institucional para blindar el torneo, pero los recientes acontecimientos demuestran que la situación de seguridad en la región sigue siendo frágil y cambiante.

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida