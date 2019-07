Buscan firmas y ya tienen avales

El panorama es que, de los 1.250 grupos significativos inscritos en el país, 724 se han registrado en el portal Cuentas Claras del CNE, y únicamente 64 han reportado ingresos y gastos de campañas.

Alejandra Barrios, directora de la MOE, considera que aunque las candidaturas por firmas nacieron con un objetivo loable, de darle oportunidad a aquellos que no se sentían representados por los partidos, lo que existe ahora está desnaturalizado. “Están usando el mecanismo para posicionar su nombre y luego hacer negociación política con un partido. Cuando recogen respaldos dicen que los partidos no sirven y luego negocian el aval”, apuntó Barrios.

Pero el uso poco transparente del sistema no es lo único que preocupa. Al tener poco control sobre la financiación de las campañas de los grupos significativos de ciudadanos, las autoridades saben que pueden convertirse en un escenario de posible lavado de dinero. “Esto es lo más preocupante, puede haber lavado de activos o recolección de fondos porque no hay seguimiento estricto a la financiación, no presentan informes financieros, no se sabe de quiénes recibieron dineros y cómo se lo gastan. Esto es muy irregular y delicado”, concluyó Barrios.

En conclusión, las firmas, ese proceso que luce independiente y cercano al ciudadano, no es ajeno al cálculo político en la carrera para las elecciones. Un cálculo que aunque no es ilegal, esquiva la ley y la transparencia..