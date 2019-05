Cámara ya aprobó cerca de la mitad del Plan de Desarrollo

Rápidamente avanza a esta hora de la tarde la aprobación del plan nacional de desarrollo en la plenaria de la Cámara de Representantes, en donde ya se ha votado cerca de la mitad de sus artículos, pero a la vez se han descartado varios que generaron controversia.

Por ejemplo se quitó del proyecto el referente al que habilitaba el traslado de los usuarios de los fondos de pensiones privados a Colfondos. Al respecto, el representante a la Cámara, Erasmo Zuleta, consideró dicha decisión como una irresponsabilidad del gobierno haberlo quitado, porque de por medio están miles de colombianos que fueron mal asesorados en el pasado y cayeron en esa trampa pensional.

En lo aprobado por la Cámara está el paquete de normas sobre el sistema de salud, en donde dispone un salvamento financiero al sector, previa verificación, control y pago de servicios y tecnologías en salud, no financiadas con cargo a la Unidad de Pago por Capitación.

También se dispuso que el Ministerio de Salud tendrá un mecanismo electrónico que desarrolle la interoperabilidad de las historias clínicas.

Hace pocos minutos se acaban de eliminar 10 artículos relacionados con temas pensionales y laborales, promovidos por la representante Norma Hurtado y apoyados por los partidos de la oposición.

La plenaria también aprobó el artículo referente a que se sube el arancel para las importaciones de textiles que llegan del Asia y de África. En tal sentido el presidente de la Cámara Colombiana de Confecciones y Afines, Guillermo Criales, sostuvo que “estamos pidiendo sólo aranceles para los países con los que no tenemos acuerdos comerciales. Además no es inconstitucional subir este arancel. Lo que se busca es defender el empleo y el crecimiento económico del sector, es decir estamos pidiendo que las mercancías que vengan de los países con los cuales Colombia no tiene acuerdos comerciales tengan un arancel del 37.9% que valgan menos de 20 dólares el kilo y del 10% ad valoren y el kilo más tres dólares, por encima de los 20 dólares. Esperamos que el Senado lo acoja y se hagan las precisiones necesarias”.