Tras lograr las mayorías en primera, el candidato de la coalición de izquierda Pacto Histórico ahora tendrá que enfocarse en el reto de cómo aumentar su caudal electoral y convocar a sectores políticos que le han sido esquivos, y a diferencia de hace cuatro años no se enfrentará un aspirante que lleva las banderas de un partido político, como Iván Duque, sino a uno que se presentó por firmas y que ya empezó a sumar apoyos.

Gustavo Petro, y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez, recibieron un apoyo mayoritario en las urnas este domingo al alcanzar 8,5 millones de votos y demostraron que tienen la capacidad de convocar a las mayorías al enfrentarse a un abanico amplio de contrincantes. Sin embargo, la apuesta del exalcalde de Bogotá por ganar en primera vuelta no se logró y no pudo superar el techo electoral que tuvo en las presidenciales de 2018.

“No queremos una sociedad en la que las mujeres se queden en la cocina”, dijo recordando la reciente entrevista radial en la que Hernández dijo que prefería que su esposa, Socorro Oliveros, no se metiera en asuntos de Gobierno si él llega a la Casa de Nariño. Además, no dejó pasar por alto su amplia influencia en redes sociales. “La corrupción no se combate en Tiktok. Nosotros hemos arriesgado la vida para luchar contra un régimen de corrupción”, apuntó.

De aquí en adelante, Petro tratará de quedarse con el apoyo en pleno de partidos alternativos como la Alianza Verde y Dignidad, y tiene de su lado, a las alcaldías de Bogotá, Medellín y Cali, cuyos alcaldes han dejado ir a diferentes funcionarios para reforzar su campaña presencial.

Sin embargo, sabe que los empresarios podría no respaldarlo y podrían irse en su contra por su iniciativa para que los 4.000 más ricos paguen más impuestos para financiar sus programas sociales, cuyo costo ascendería a los 135 billones de pesos. “Lo que propongo al empresariado es justicia social y estabilidad económica”, expuso Petro.