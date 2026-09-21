Colombia se baja de histórica candidatura a la Corte Penal Internacional, ¿por qué?

Colombia tenía hasta la semana pasada una posibilidad inédita: conseguir, por primera vez en su historia, un cupo de una magistrada en la Corte Penal Internacional (CPI). Sin embargo, el Gobierno habría retirado la candidatura de Carolina Olarte Bácares el jueves pasado.
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La exembajadora de Colombia en los Países Bajos aseguró que desconoce las razones por las que el Ejecutivo tomó la decisión. Dijo a La Silla Vacía que esa medida “trunca el derecho y aspiración que tiene Colombia de integrar, por primera vez en su historia, un órgano de decisión internacional que representa la lucha de muchos años en contra de la impunidad”.
La jurista había sido postulada durante el gobierno Petro. Su candidatura avanzó en un proceso en el que competía con aspirantes de países como Ghana, Malaui, Dinamarca, Ucrania, Suiza, Uganda, Kenia, España, Senegal, Gambia y Japón.
De acuerdo con un documento del 5 de agosto del proceso de selección, el comité encargado de evaluar a los candidatos consideró que Olarte estaba “altamente calificada” para ser nombrada jueza de la Corte Penal Internacional.