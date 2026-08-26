Comisión de Acusación pide asumir investigación contra Uribe por masacres en Antioquia

El presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca (Cambio Radical), solicitó formalmente a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, remitir el expediente que adelanta la Fiscalía contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La petición se produjo luego de que la defensa del exmandatario radicara un memorial en el que pidió plantear un conflicto de competencia ante la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

La solicitud se hace sobre el caso que vincula a Uribe con el delito de concierto para delinquir agravado, por hechos relacionados con el grupo paramilitar que operaba en la Hacienda Guacharacas y que posteriormente fue conocido como Bloque Metro.

La Comisión señala que, de acuerdo con esa hipótesis, la presunta conducta habría culminado en 2003, cuando Uribe ya ejercía como presidente de la República. La Fiscalía decidirá si acepta o no la solicitud hecha por el Legislativo. De no hacerlo, este sería remitido a la Sala Plena de la Corte Constitucional.

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