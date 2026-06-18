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A tres días de elecciones, Fiscalía llama a indagatoria a Álvaro Uribe por masacres de El Aro y La Granja ocurridas hace 30 años

También se le va a investigar por el crimen del líder Jesús María Valle. El jefe del Centro Democrático confirmó la noticia en redes sociales: “A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones”, expresó.

  • Expresidente Álvaro Uribe Vélez. Foto: Colprensa
    Expresidente Álvaro Uribe Vélez. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 55 minutos
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Nuevo capítulo judicial para Álvaro Uribe Vélez a tres días de elecciones presidenciales. Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal y llamó a indagatoria al expresidente por los delitos de homicidio agravado en persona protegida y concierto para delinquir agravado.

La decisión, adoptada este miércoles, es en el marco de las investigaciones por las masacres de La Granja, en Ituango, Antioquia, cometida por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) el 11 de junio de 1996; y la El Aro, entre el 22 de octubre y el 12 de noviembre de 1997.

Además, el excongresista también deberá dar explicaciones judiciales sobre el asesinato del líder de derechos humanos Jesús María Valle, crimen ocurrido el 27 de febrero de 1998.

Lea también: “Devastador para mi familia”: expresidente Uribe reacciona a decisión de la Corte sobre condena de su hermano Santiago

El abogado y defensor de derechos humanos fue asesinado con arma de fuego alrededor de las 2:30 p. m. por sicarios que ingresaron a su despacho en el Edificio Colón, en el centro de Medellín.

Las investigaciones también incluyen el papel de la hacienda Guacharacas, antigua propiedad de la familia Uribe Vélez, mencionada en distintos procesos relacionados con el surgimiento de estructuras paramilitares como el Bloque Metro.

La noticia fue confirmada por el propio expresidente a través de su cuenta en X. “De mis abogados: la Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que me llama a indagatoria por los temas de El Aro, La Granja, Jesús María Valle y Guacharacas”, escribió.

Minutos después, Uribe reaccionó al anuncio con una frase cargada de crítica hacia el momento político en que se produce la decisión: “A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones”.

El abogado Miguel Ángel del Río, a través de su cuenta en X, también reaccionó al llamado de la Fiscalía a indagatoria por parte del expresidente Uribe.

”Como representación de víctimas recibimos con satisfacción el llamado a Indagatoria que hace la fiscalía al señor Álvaro Uribe por los graves hechos de la masacre del aro, la granja y el asesinato de Jesús María Valle (sic)”, afirmó el jurista.

No se pierda: Uribe y su derrota en las presidenciales: se la juega ahora por De la Espriella

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