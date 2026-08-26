Jefe del Comando Sur de Estados Unidos llegó a Colombia para afinar estrategia conjunta contra el crimen

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, llegó de visita a Colombia para reunirse con los miembros de la nueva cúpula de las Fuerzas Militares y ajustar estrategias en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

Donovan aterrizó este miércoles en Bogotá y se presume que visitará algunas de las bases militares colombianas en Tumaco y Tolemaida, según fuentes de las FF.MM.

En un mensaje publicado en la red social X, el Comando Sur anunció que su comandante “llega para reunirse con los nuevos líderes militares de la nación para discutir esfuerzos conjuntos para combatir a los narcoterroristas y fortalecer la asociación de seguridad entre EE. UU. y Colomdo subia”.

Los norteamericanos enfatizaron que “Colombia, el miembro más reciente de la Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C), es un socio de mucho tiempo en la lucha contra los carteles y un líder de seguridad regional vital”.

Es importante recordar que nuestro país ingresó a esa iniciativa tras la llegada al poder de Abelardo de la Espriella, quien anunció que la sede de dicho mecanismo en el país estaría ubicada en Medellín.