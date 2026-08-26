¿Los sintió? Siete temblores se registraron en Colombia durante la madrugada de este miércoles

La madrugada de este miércoles 26 de agosto comenzó con actividad sísmica en distintos puntos de Colombia. Entre la 1:08 a. m. y las 6:00 a. m., el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó siete temblores en Chocó, Bolívar, Santander y Cesar. El primero ocurrió a la 1:08 a. m. en Istmina, Chocó, y tuvo una magnitud de 3,0. El movimiento se produjo a una profundidad de 39 kilómetros y su epicentro fue localizado a 28 kilómetros de Sipí, a 58 kilómetros de Trujillo, en Valle del Cauca, y a 61 kilómetros de Nóvita. Entérese: Beyoncé donó un millón de dólares para ayudar a los afectados por el terremoto en Colombia: así se utilizarán

Menos de una hora después, a la 1:51 a. m., se registró un sismo de magnitud 2,3 en Simití, Bolívar, de carácter superficial. Sus municipios más cercanos fueron Santa Rosa del Sur, Simití y San Pablo. La actividad continuó casi de inmediato en Santander. A la 1:53 a. m., el SGC reportó un temblor de magnitud 3,1 en Los Santos, la más alta registrada en la madrugada con una profundidad de 152 kilómetros. El epicentro estuvo a nueve kilómetros de ese municipio, a 11 kilómetros de Jordán y a 13 kilómetros de Zapatoca. Entérese: Misión de rescatistas de Israel concluyó su labor en una Cali devastada con 29 cuerpos recuperados de los escombros

Dos movimientos más en Chocó y Santander

La madrugada siguió con otro movimiento en Istmina, Chocó, a las 2:14 a. m. También tuvo una magnitud de 3,0 y una profundidad de 40 kilómetros. Esta vez, el epicentro se ubicó a 28 kilómetros de Sipí y a 51 kilómetros de Trujillo.

A las 2:31 a. m., fue en Cesar. Un sismo de magnitud 2,0, superficial, fue localizado en Bosconia, a 14 kilómetros del casco urbano. El SGC también ubicó como poblaciones cercanas a El Copey y Sabanas de San Ángel, en Magdalena. Santander volvió a registrar actividad a las 3:56 a. m., cuando se produjo otro movimiento de magnitud 3,1 en Los Santos. Esta vez tuvo una profundidad de 147 kilómetros y se localizó a cinco kilómetros de ese municipio, ocho kilómetros de Jordán y 14 kilómetros de Cepitá.

El último reporte de la madrugada llegó a las 6:00 a. m., nuevamente desde Istmina, Chocó de magnitud 2,2 y de carácter superficial, con Sipí, Trujillo y El Dovio entre los municipios más cercanos. Aunque varios de los movimientos fueron de magnitud baja, la concentración de reportes durante las primeras horas del día alerta sobre la actividad sísmica en Colombia.

El orden cronológico de los siete sismos reportados este 26 de agosto es:

• 1:08 a. m. — Istmina, Chocó: magnitud 3,0, profundidad de 39 km. • 1:51 a. m. — Simití, Bolívar: magnitud 2,3, superficial. • 1:53 a. m. — Los Santos, Santander: magnitud 3,1, profundidad de 152 km. • 2:14 a. m. — Istmina, Chocó: magnitud 3,0, profundidad de 40 km. • 2:31 a. m. — Bosconia, Cesar: magnitud 2,0, superficial. • 3:56 a. m. — Los Santos, Santander: magnitud 3,1, profundidad de 147 km. • 6:00 a. m. — Istmina, Chocó: magnitud 2,2, superficial. Le puede interesar: ¿La Tierra entró en una fase sísmica extraordinaria en 2026? ¿Hay un efecto dominó de terremotos? Esto es lo que está pasando realmente

Han pasado 16 días desde el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia

Los movimientos de este miércoles se presentan poco más de dos semanas después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto de 2026, cuyo epicentro fue localizado en San José del Palmar, Chocó. Aquel evento desencadenó una emergencia de gran magnitud en varias regiones del país. De acuerdo con el balance más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), actualizado hasta el 24 de agosto, 331 personas han muerto y 4.439 resultaron heridas. La entidad también contabilizó 240 personas desaparecidas y 364 rescatadas. La emergencia dejó afectaciones en 16 departamentos y 494 municipios, con 185.226 familias y 361.353 personas afectadas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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