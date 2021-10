Tildan de “nueva jugadita” debate del Presupuesto General el lunes festivo

Una de las inquietudes que generaron los eventos masivos del Pacto Histórico de Petro fue el del financiamiento al ser una actividad política en el espacio público que incluye una logística para instalar tarima con barreras y equipos de seguridad. EL COLOMBIANO consultó a esa coalición política sobre el origen de los recursos para la realización de dichos eventos, pero no recibió respuesta al respecto. No obstante, este será uno de los temas en los que el CNE pedirá que haya cuentas claras, en aras de la transparencia y teniendo en cuenta que la campaña electoral no ha iniciado todavía.