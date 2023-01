El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, hizo público su descontento con el Gobierno de Gustavo Petro por la falta de respuesta de la Cancillería frente a los nombramientos que se han hecho en embajadas y consulados desde el 7 de agosto pasado.

Racero dejó ver su molestia a través de sus redes sociales, donde publicó una carta que le envió al canciller Álvaro Leyva Durán el 6 de diciembre de 2022 sobre su preocupación en materia de nombramientos diplomáticos, que no corresponderían a lo prometido en campaña.

“Hace más de un mes envié requerimiento a la Cancillería sobre la preocupación en nombramientos. Y no he obtenido respuesta. Hay un compromiso de campaña que se debe cumplir. He canalizado mi inconformismo por vía institucional, pero ante silencio manifiesto públicamente descontento”, planteó el representante.

En la misiva, Racero planteó que ve “con cierta preocupación” los anuncios de nombramientos del cuerpo diplomático hechos por el Gobierno, y planteó que estos deberían hacerse priorizando a los profesionales de carrera diplomática, como se prometió en campaña.