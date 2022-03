“A todo el mundo le sorprendió que haya habido una visita de altos funcionarios a Estados Unidos, pero pasó sin ninguna trascendencia porque, al final del día, también Estados Unidos sabe que donde hay una dictadura no hay gente confiable. Pero la reunión de los presidentes Duque y Biden se iba hacer en Colombia en la primera semana de diciembre, y no se hizo por culpa de la variante delta que estaba creciendo en ese momento. Se tuvo que aplazar porque al presidente Biden sus médicos le solicitaron no viajar”.

“Lo que pasa es que a la gente le gusta especular mucho. Primero especulaban y decían que el presidente Biden no quería reunirse con el presidente Duque, que se había enfriado la relación, y todo eso no es más que desinformación, mucha ignorancia a veces, porque si hay un país con el que ha mantenido una comunicación permanente la administración Biden ha sido Colombia. Yo he tenido más de cinco reuniones con el secretario de Estado, Antony Blinken, y el presidente Iván Duque ya ha tenido reuniones con el presidente Biden. El secretario Blinken, además, se reunió con 25 cancilleres del mundo para hablar sobre los desafíos del postcovid y Colombia fue la única invitada de América Latina”.

Aclárele a la gente si ahora van a llevar a soldados colombianos para combatir en guerras externas...

“Eso es parte de la desinformación. Ninguno de los aliados estratégicos que no son miembros de la OTAN están combatiendo en ninguna guerra. Pero fíjense en una cosa, al escoger como aliado a Colombia se ve un nivel de confianza muy grande en el país, en su institucionalidad, en su solidez democrática”.

¿Qué quiere decir con “depósito de equipos”, armas?

“Ellos pueden decir en determinado momento: ‘Tenemos un equipo militar que no está en uso, ¿podemos tenerlo en Colombia?’. Colombia mirará si le interesa o no le interesa. Pero no de todos los países de la OTAN, porque estas condiciones están solo para Estados Unidos y Colombia, frente a la OTAN. Colombia también tiene su relación con la OTAN, que se hizo en el Gobierno de Juan Manuel Santos, lo cual es muy positivo. Fue como miembro no pleno, con una membresía en la Alianza Trasatlántica, y eso no quiere decir que estemos obligados a ningún tipo de participación en ningún equipo de conflicto militar”.

Vicepresidenta, ¿se quedó Colombia sola en su estrategia hacia Venezuela?

“No creo que esté sola cuando hay más de 58 países del mundo que rechazan la dictadura de Maduro. Lo que pasa es que hay otras situaciones a nivel internacional, que son tan despreciables como Maduro, pero que quizá son muchísimo más urgentes de atender. Ojalá que no pase que con Venezuela se termine normalizando su situación, porque eso sería quedarnos con el enclave de otra dictadura, y ya tenemos varios en América Latina. Colombia no está sola”.

¿Colombia sigue reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino?

“Claro, eso no ha cambiado, porque es que ese reconocimiento no fue caprichoso. Ese reconocimiento fue hecho por la Constitución venezolana. Maduro, en 2018, no fue elegido legítimamente. Se reconoce a Juan Guaidó mientras no haya un cambio de Gobierno en Venezuela”.

El movimiento de tropas de Venezuela hacia la frontera, ¿cómo lo interpreta?

“Es una manera de distraer el interés sobre lo que realmente pasa en Venezuela: allí están los grupos terroristas de Colombia, que son obviamente el eje del narcotráfico y que han estado trabajando a sus anchas desde Venezuela hace muchos años. Ahora hay divisiones internas para ver quién tiene el control sobre el negocio de la droga, y algunos son más cercanos al régimen venezolano que otros. Por esa razón es que hay combates en la frontera, y ese movimiento de tropas. Lo que hay allá es narcotráfico puro y duro, y en eso no nos llamemos a engaños: el narcotráfico colombiano penetró a Venezuela deliberadamente, porque así lo quiso la dictadura venezolana”.