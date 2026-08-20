Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Director del Inpec de Petro seguirá siendo el de Abelardo de la Espriella

El coronel continuará al frente del Inpec pese a que durante la campaña el presidente Abelardo de la Espriella planteó eliminar la entidad. También se oficializaron otros nombramientos del nuevo gobierno.

  • El ministro de Justicia, Iván Cancino (derecha), ratificó en el cargo como director del Inpec a Daniel Fernando Gutiérrez. FOTO: Ministerio de Justicia
    El ministro de Justicia, Iván Cancino (derecha), ratificó en el cargo como director del Inpec a Daniel Fernando Gutiérrez. FOTO: Ministerio de Justicia
El Colombiano
El Colombiano
20 de agosto de 2026
bookmark

El ministro de Justicia, Iván Cancino, posesionó este jueves 20 de agosto al coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas como director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con lo que el Gobierno de Abelardo de la Espriella decidió darle continuidad al funcionario que ocupaba ese cargo durante la administración de Gustavo Petro.

La ratificación se oficializó mediante decreto y representa una de las pocas continuidades de funcionarios vinculados al gobierno anterior dentro de la nueva administración. Gutiérrez cuenta con más de 20 años de trayectoria en la Policía Nacional.

Lea también: Estas son las personas que iban a entrar al gobierno De la Espriella y se quedaron por fuera por su pasado con Petro

La decisión se conoce además cuatro meses después de la polémica generada por una fiesta realizada en la cárcel de Itagüí, Antioquia, en la que participaron jefes de estructuras delincuenciales de Medellín.

Desde el Ministerio de Justicia confirmaron la continuidad del oficial. “El ministro Iván Cancino González posesionó este jueves al director del Inpec, Coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas. Muchos éxitos en su gestión, Coronel Gutiérrez Rojas”, se lee en un mensaje en la cuenta de X de esa cartera.

¿Qué ha dicho Abelardo de la Espriella sobre el Inpec?

Durante la campaña, el entonces candidato cuestionó duramente el funcionamiento del Inpec y aseguró que la institución estaba controlada por “la mafia”, además de señalar que atravesaba una profunda crisis de administración y corrupción.

Como parte de sus propuestas, De la Espriella incluso planteó eliminar el Inpec y entregar la administración de las cárceles a integrantes retirados de la Fuerza Pública.

Por ahora, sin embargo, su Gobierno decidió mantener al frente de la entidad al mismo director que estuvo durante buena parte de la administración Petro.

Otros nombramientos que se oficializaron

En paralelo, el Gobierno confirmó otros nombramientos en entidades clave. En el Departamento Nacional de Planeación (DNP) asumirá Julián Buitrago Arango.

Su llegada también está rodeada de polémica debido a que inicialmente se había contemplado el nombre de Carlos Eduardo Sepúlveda para ocupar el cargo, pero su designación finalmente no se concretó. Versiones conocidas sobre el proceso señalaron que su pasado relacionado con el petrismo habría incidido en la decisión.

Otro de los nombramientos confirmados este jueves fue el de Leonardo Huerta como nuevo director de Función Pública.

Huerta, exfórmula vicepresidencial de Claudia López, respaldó a Abelardo de la Espriella durante la segunda vuelta presidencial.

Finalmente, el Gobierno confirmó a Germán Calderón España como nuevo director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Calderón España también respaldó a De La Espriella durante la campaña presidencial.

Con estos nombramientos, el nuevo Gobierno continúa completando los equipos directivos de entidades estratégicas, sobre todo con fichas que han sido cercanos a él en el pasado o lo ayudaron a llegar hoy a la Presidencia.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es el director del Inpec?
El coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas continuará como director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), cargo que ocupa desde 2022.
¿Por qué llama la atención la continuidad de Daniel Gutiérrez en el Inpec?
Porque Gutiérrez ocupaba el cargo desde el gobierno de Gustavo Petro y el presidente Abelardo de la Espriella había cuestionado durante su campaña el funcionamiento del Inpec y planteado incluso eliminar la institución.
¿Qué propuso Abelardo De La Espriella sobre el Inpec?
Durante la campaña, De La Espriella propuso eliminar el Inpec y planteó que las cárceles fueran administradas por integrantes retirados de la Fuerza Pública.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos